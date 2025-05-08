Турция и Китай могут заменить США в качестве посредников в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский на совместной с главой евродипломатии Каей Каллас пресс-конференции после неформального заседания министров иностранных дел стран ЕС в Варшаве.

"Если этот трек потерпит неудачу (с участием Вашингтона в качестве посредника - Ред.), есть другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы связи, и прежде всего есть Китай", - сказал Сикорский.

Сегодня турецкая газета Hurriyet написала о том, что президент США Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил его выступить посредником для урегулирования конфликта на Украине. По данным издания, президент Турции положительно относится к этому предложению.

Также сегодня сам Трамп сказал, что может обратиться к Китаю за помощью в решении украинского конфликта.