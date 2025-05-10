Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина "закончить эту глупую войну".

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Овальном кабинете.

"Я хочу заявить обеим сторонам противостояния - закончить эту войну. Россия и Украина каждую неделю теряют около 5000 солдат и других людей. Я считаю, что эту глупую войну необходимо закончить. Это мое послание для лидеров обеих стран", - сказал Трамп.

Вчера президент США призвал к 30-дневному безусловному прекращению огня по всей территории Украины.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Штаты надеются, что Украина и Россия согласятся на 30-дневное прекращение огня.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого стороны обсуждали вопрос длительного перемирия.

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