Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о своей большой надежде на то, что на выходных будет достигнута договоренность о 30-дневном перемирии в Украине.

Его слова цитирует немецкий таблоид Bild.

"Я очень надеюсь, что в эти выходные будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине", - сказал Мерц в пятницу в Брюсселе.

По его словам, с учетом объявленного Россией трехдневного перемирия существует "большой шанс", что оно будет продлено до 30 дней, и "затем могут начаться переговоры о мирном соглашении".

Bild пишет, что новый канцлер ФРГ пообщался с президентом США Дональдом Трампом, встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также посетил президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска. Вместе Макроном, Туском и премьер-министром Великобритании Киром Стармером он написал совместное коммюнике, которое "в значительной степени идентично" мирным предложениям США.

"Мы очень надеемся, что это будет принято и российской стороной. Мяч находится исключительно на поле Москвы", - отметил Мерц.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого стороны обсуждали вопрос длительного перемирия.

Вскоре после звонка глава Белого дома призвал к 30-дневному безусловному прекращению огня по всей территории Украины.

Как проходит трехдневное перемирие Путина, которое фактически поддержала Украина, "Страна" рассказывала в отдельном материале.