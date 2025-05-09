Вооруженные силы Украины не получали приказа открывать огонь только в ответ во время российского перемирия.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии hromadske.

По его словам, никаких распоряжений относительно того, чтобы открывать ответный огонь, никто не давал.

"Все действуют согласно ситуации и оперативной обстановке. Такого распоряжения не было" , - сказал он.

Ранее о существовании таких приказов по ВСУ сообщали нардеп Алексей Гончаренко и бывший советник Банковой Алексей Арестович. Также со ссылкой на украинских солдат об этом писало "Суспильне".

Ранее мы сообщали, что на вторые сутки перемирия обе стороны его соблюдают главным образом в области дальнобойных ударов. В остальном бои, а также приграничные удары в том или ином виде продолжаются.

Война в Украине идет 1171-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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