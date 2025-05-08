Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Зеленский заявил, что готов к 30-дневному перемирию "хоть с сегодняшнего дня", а также к переговорам в любом формате, однако только после того, как Россия покажет "серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня".

По его словам, Трамп "подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня".

В своем традиционном видеообращении Зеленский тоже прокомментировал разговор с Трампом.

Он считает, что США могут сделать так, что Россия согласится на 30-дневное перемирие.

"Нужно, чтобы россияне поддержали прекращение огня. Они должны доказать свою готовность завершать войну. Тридцать дней, которые могут стать началом лет мира. Само прекращение огня, продолжительное и надежное, будет реальным показателем движения к миру. Америка может с этим помочь. Мир нуждается в Америке так же, как и 80 лет назад", - заявил Зеленский, имея в виду, вероятно, недавние заявления Трампа о том, что США внесли решающий вклад в победу во Второй мировой войне.

Напомним, Россия отказывается от перемирия на 30 дней, которое предлагают США и на которое согласилась Украина, а объявила в эти дни перемирие на трое суток.

Как проходит трехдневное перемирие Путина, которое фактически поддержала Украина, "Страна" рассказывала в отдельном материале.

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