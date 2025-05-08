Сегодня ночью началось объявленное Россией трехдневное перемирие.

Несмотря на то, что официально Киев на него не соглашался, появляется все больше информации, что, хоть и без публичной огласки, но приказ на остановку огня украинское командование дало.

Украинские и российские военные паблики пишут, что интенсивность боев резко упала, хотя местами продолжаются обстрелы, а на границе Курской области в районе Теткино - полноценные бои.

Также о боях сообщают и с ряда других участках фронта. Глава МИД Андрей Сибига заявил о более 700 нарушениях режима перемирия со стороны РФ. Об обстрелах и атаках со стороны ВСУ заявляет минобороны РФ. Впрочем, такие же взаимные обвинения были и во время пасхального перемирия.

Но в целом снижение количества боестолкновений подтвердило уже и командование украинской группировки "Хортица". А военные ВСУ заявили изданию "Суспильне", что получили приказ открывать только ответный огонь. Что равноценно вступлению Украины в перемирие.

Ранее о том, что такой приказ пришел в войска, сообщали экс-советник Банковой Арестович и нардеп Гончаренко.

Кроме того, этой ночью не было пусков "Шахедов", что официально признало украинское командование. Минобороны РФ также не сообщало об украинских налетах этой ночью (хотя еще вчера атаки украинских дронов по России шли нон-стопом, парализовав работу аэропортов).

Напомним, что Киев до последнего момента не давал публичного согласия на трехдневную тишину и всячески предложение Путина критиковал. Но, по факту, видимо, решил согласиться на российское предложение - как ранее согласился на Пасхальное перемирие (также предложенное Путиным).

И сейчас развиваются события примерно по тому же сценарию.

Сначала отказ, обвинения Путина в манипуляции, заявления "нам нужно только 30-дневное перемирие, а со своим трехдневным пусть Путин идет куда подальше", "Путин боится, что мы ударим по параду, и правильно боится" и т.д.

А потом - фактическое согласие на предложенное Москвой перемирие.

В чем могут быть причины этого?

Во-первых, возможно, повлияла позиция США. Накануне о российской идее 3-дневного перемирия позитивно высказался Трамп, а вчера у главы Офиса президента Ермака была онлайн-встреча с представителями Белого дома Уиткоффом и Келлогом. Обсуждалось как раз предложенное Путиным перемирие. Причем из официального заявления Ермака по итогам встречи не следовало, что Украина отвергла предложение.

Кроме того, в воздухе витало напряжение после намёков Зеленского об ударах по Москве 9 мая и угроз РФ в ответ ударить "Орешником". Если б это действительно произошло, то стало бы для всего мира свидетельством провала миротворческих усилий Трампа. Но, судя по всему, Белый дом от попыток завершить войну в Украине в ближайшее время все ж таки не отказался. А потому и хочет снизить вероятность эскалации.

Во-вторых, украинское руководство могло отреагировать на угрозу ударом "Орешника" по Киеву в случае удара по Москве 9 мая. Атака на парад могла также привести к резкому ухудшению отношений с Китаем, лидер которого на нем присутствует. И даже если б Украина по параду не била бы, то какие-либо инциденты в Москве на 9 мая исключать нельзя. Беспилотники в направлении парада могут запускать не только ВСУ, но и внутрироссийские противники Путина или исламисты. Кроме того, в Киеве в ходу была версия, что удары могла нанести сама Россия с целью обвинить в этом Украину и получить повод для использования "Орешника". Поэтому в таких условиях фактическая поддержка перемирия дает определенное "алиби" Украине в случае, если в Москве что-то случится.



В-третьих, Зеленский не может игнорировать сильную усталость от войны в обществе. Для многих украинцев провести три дня без обстрелов куда лучше, чем сидеть в бомбоубежищах, пусть и наблюдая видео с коллапсом в российских аэропортах.

В-четвертых, перемирие объективно выгодно и нужно солдатам обеих армий. Из-за засилья в воздухе дронов, военные, которые держат позиции на "передке", фактически оказываются на "осадном положении". Поэтому перемирие – пусть на один или три дня, дает шанс быстро решить проблемы – провести ротацию, забрать раненных и тела погибших, подвести запасы продовольствия и боеприпасы.



Все это, судя по всему, и повлияло на решение Зеленского перемирие фактически поддержать, хоть в этом прямо и не признаваться. К слову, во время прошлого, пасхального, перемирия, Зеленский призвал продолжить его еще на 30 дней. Не исключено, что подобное предложение последует и сейчас. Тогда Путин на него не отреагировал. Как будет на этот раз – увидим после 10 мая.



Так же, что важно, перемирие уменьшает вероятность резкой эскалации войны в случае каких-либо провокации на 9 мая. Хотя полностью этого не исключает. Ведь перемирие может сорваться в любой момент. И уже сейчас, как писалось выше, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.



Но если перемирие продержится три дня, то это покажет, что переговорный процесс о прекращении огня все ж таки не полностью безнадежен. И там, где три дня "тишины", там может быть и 30 дней, а может и гораздо больше.

Подробнее о том, что происходит в переговорном процессе по завершению войны в Украине мы писали в отдельном материале.