Военные трех подразделений ВСУ, действующих на Покровском направлении и на юге, подтвердили, что получили распоряжение открывать только ответный огонь.

Об этом они сообщили в комментарии Суспильному.

Подобное распоряжение украинские получали и во время пасхального перемирия, которое было объявлено Владимиром Путиным.

При этом официально украинское командование такого приказа не подтверждает, но говорит об уменьшении интенсивности боев.

Армия РФ прекратила штурмы на ряде участков, заявил спикер группировки "Хортица" Трегубов, но не на всех. По его словам, после полуночи продолжались российские наступления на лиманском направлении, в Волчанске, Часовом Яру, Торецке, под Покровском и в сторону Новопавловки Днепропетровской области.

Также боец ВСУ Мучной пишет, что "пока тихо, но боевую готовность держим, надо быстро подготовить рубежи обороны, потому что пойдут новыми силами и начнут давить более подготовленными".

Российские военные блогеры пишут, что по состоянию на утро "перемирие в целом соблюдается".

Война в Украине идет 1170-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 мая 2025 года в обновляемом онлайне.