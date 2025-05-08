Анализируем итоги 1170-го дня войны в Украине.

Перемирие началось?

Сегодня ночью началось объявленное Россией трехдневное перемирие - с 8 по 10 мая включительно.

Несмотря на то, что официально Киев на него не соглашался, в течение дня появлялось все больше информации, что, хоть и без публичной огласки, но приказ на остановку огня украинское командование дало.

Украинские и российские военные паблики пишут, что интенсивность боев упала, хотя местами продолжаются обстрелы, а на границе Курской области в районе Теткино - полноценные бои.

Также о боях сообщают и с ряда других участков фронта. Глава МИД Украины Сибига заявил о более 700 нарушениях режима перемирия со стороны РФ. Об обстрелах и атаках со стороны ВСУ заявляет минобороны РФ (упоминая и попытки новых прорывов на Теткино). Впрочем, такие же взаимные обвинения были и во время пасхального перемирия. Хотя, судя по отзывам с мест, на этот раз нарушений перемирия гораздо больше.

Но в целом снижение количества боестолкновений подтвердило уже и командование украинской группировки "Хортица". А военные ВСУ заявили изданию "Суспильне", что получили приказ открывать только ответный огонь. Что равноценно вступлению Украины в перемирие.

Ранее о том, что такой приказ пришел в войска, сообщали экс-советник Банковой Арестович и нардеп Гончаренко.

Кроме того, этой ночью и в течение дня не было пусков "Шахедов", что официально признало украинское командование (хотя, по данным Украины, уже ночью были удары КАБами в сумском пограничье). Минобороны РФ также не сообщало об украинских налетах с момента начала перемирия (хотя еще вчера атаки украинских дронов по России шли нон-стопом, парализовав работу аэропортов).

Напомним, что Киев до последнего момента не давал публичного согласия на трехдневную тишину и всячески предложение Путина критиковал. Но, по факту, видимо, решил согласиться на российское предложение - как ранее согласился на Пасхальное перемирие (также предложенное Путиным).

И сейчас развиваются события примерно по тому же сценарию. Сначала отказ, обвинения Путина в манипуляции, заявления "нам нужно только 30-дневное перемирие, а со своим трехдневным пусть Путин идет куда подальше", "Путин боится, что мы ударим по параду, и правильно боится" и т.д.

А потом - фактическое согласие на предложенное Москвой перемирие. В чем могут быть причины этого?

Во-первых, возможно, повлияла позиция США. Накануне о российской идее 3-дневного перемирия позитивно высказался Трамп, а вчера у главы Офиса президента Ермака была онлайн-встреча с представителями Белого дома Уиткоффом и Келлогом. Обсуждалось как раз предложенное Путиным перемирие. Причем из официального заявления Ермака по итогам встречи не следовало, что Украина отвергла предложение.

Кроме того, в воздухе витало напряжение после намёков Зеленского об ударах по Москве 9 мая и угроз РФ в ответ ударить "Орешником". Если б это действительно произошло, то стало бы для всего мира свидетельством провала миротворческих усилий Трампа. Но, судя по всему, Белый дом от попыток завершить войну в Украине в ближайшее время все ж таки не отказался. А потому и хочет снизить вероятность эскалации.

Во-вторых, украинское руководство могло отреагировать на угрозу ударом "Орешника" по Киеву в случае удара по Москве 9 мая. Атака на парад могла также привести к резкому ухудшению отношений с Китаем, лидер которого на нем присутствует. И даже если б Украина по параду не била бы, то какие-либо инциденты в Москве на 9 мая исключать нельзя. Беспилотники в направлении парада могут запускать не только ВСУ, но и внутрироссийские противники Путина или исламисты. Кроме того, в Киеве в ходу была версия, что удары могла нанести сама Россия с целью обвинить в этом Украину и получить повод для использования "Орешника". Поэтому в таких условиях фактическая поддержка перемирия дает определенное "алиби" Украине в случае, если в Москве что-то случится.



В-третьих, Зеленский не может игнорировать сильную усталость от войны в обществе. Для многих украинцев провести три дня без обстрелов куда лучше, чем сидеть в бомбоубежищах, пусть и наблюдая видео с коллапсом в российских аэропортах.

В-четвертых, перемирие объективно выгодно и нужно солдатам обеих армий. Из-за засилья в воздухе дронов, военные, которые держат позиции на "передке", фактически оказываются на "осадном положении" - к ним не подходит пополнение, не подвозят боеприпасы. Поэтому перемирие – пусть на один или три дня, дает шанс "выбраться из дронового окружения" – провести ротацию, забрать раненных и тела погибших, подвести запасы продовольствия и боеприпасы.

Все это, судя по всему, и повлияло на решение Зеленского перемирие фактически поддержать, хоть в этом прямо и не признаваться.

Так же, что важно, перемирие уменьшает вероятность резкой эскалации войны в случае каких-либо провокации на 9 мая, что могло бы поставить крест на любых переговорах.

Хотя полностью такого варианта пока исключать нельзя. Ведь перемирие может сорваться в любой момент.

И уже сейчас, как писалось выше, стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Кроме того, Киев официально согласия на режим прекращения огня пока не подтверждал, а значит в любой момент может "отыграть назад" и заявить, что его придерживаться не будет. К тому же у украинских властей, безусловно, сильный соблазн устроить что-либо показательное против РФ на 9 мая даже несмотря на описанные выше риски.

Но если перемирие продержится три дня, то это покажет, что переговорный процесс о прекращении огня все ж таки не полностью безнадежен. И там, где три дня "тишины", там может быть и 30 дней, а может и гораздо больше.

При этом сами переговоры сейчас не дают видимых результатов и, по всей видимости, застопорились, потому что РФ и США не удается договориться по условиям долгосрочной остановки огня (детальнее мы об этом писали здесь).

Но, судя по всему, в целом переговорный трек не закрыт. В Кремле сегодня заявили, что Россия и США "ежедневно или через день" ведут переговоры по Украине и другим вопросам.

Как сообщил помощник Путина Ушаков, дальнейшие действия РФ будут зависеть от того, как пройдет объявленное ею в эти дни перемирие.

Поэтому, повторимся, многое действительно будет зависеть от того продержится ли спад боев на фронте три дня или же перемирие уже завтра сойдет на нет.

Рада утвердила минеральную сделку. Что это значит?

Сегодня украинский парламент ратифицировал сделку о недрах с Америкой. На заседании присутствовала поверенная США Джули Дэвис. А Трамп затем заявил, что скоро поговорит с Зеленским, завив, что теперь у США есть доступ "к огромному количеству очень, очень высококачественных редкоземельных элементов".

"За" проголосовали 338 депутатов, ни один не выступил против.

Все фракции голосовали преимущественно "за" (включая "Евросолидарность" Порошенко, которая ранее критиковала сделку), лишь немногие не голосовали вообще либо отсутствовали.

Наибольший процент не голосовавших и отсутствующих оказался в группе "За будущее", которая ранее считалось близкой к Коломойскому.

Что о ней известно?

Ратификацию прошел опубликованный ранее Кабмином проект рамочного договора, где в общих чертах описаны принципы сделки. Согласно этому документу:

⁃ США и Украина создают Инвестиционный фонд восстановления, в который со стороны Вашингтона входит госагентство DFC, а от Киева - одно из правительственных агентств.

⁃ Украина должна передавать в фонд 50% роялти и платежей от новых лицензий на добычу полезных ископаемых. США могут зачесть военную помощь (если она будет) как инвестиционный вклад, но обязанности американцев эту военную помощь Украине предоставлять в договоре не прописано.

⁃ Фонд не платит налоги в Украине, а условия соглашения имеют приоритет над украинскими законами. Украина гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары и вывод средств за рубеж. Как позже уточняли в Кабмине, Фонд будет зарегистрирован в штате Делавэр, а счет по его пополнению открыт в Украине.

⁃ Все инвестиционные проекты из сферы добычи полезных ископаемых обязаны раскрывать информацию фонду. Нельзя предлагать третьим сторонам лучшие условия, чем фонду.

При этом есть еще как минимум два дополнительных соглашения, которые украинская власть называет "техническими". Опубликованы они не были, и украинская власть настаивает, что переговоры по ним еще ведутся. Хотя многие инсайдеры и СМИ, как украинские, так и западные, пишут, что эти документы уже подписаны правительством. И наиболее важные пункты сделки, а также преимущества для американцев, содержатся именно там.

Судя по утечкам в прессе, по этим дополнительным соглашениям, которые в Раду не попали, контроль американцев над разработкой новых украинских месторождений будет близок к тотальному. При этом никаких обязательств к инвестированию в Украину или к поставкам оружия в документе нет. Зато есть многочисленные обязательства Украины и даже прописаны жесткие санкции за их нарушение.

Как сообщало "Зеркало недели", "США будут иметь преимущество как в управлении Фондом, так и в участии в украинских инвестиционных проектах.

По данным издания, управлять фондом будет Совет с равным количеством представителей Украины и США, но ему будут помогать четыре комитета, в которых будет больше американцев:

- инвестиционный комитет — три менеджера США, два менеджера Украины;

- административный комитет - три менеджера США и два менеджера Украины;

- аудиторский комитет, отвечающий за привлечение сторонних аудиторов, а также за наем и надзор за консультантов по оценке взносов, — два менеджера США и два менеджера Украины;

- комитет по поиску проектов - три менеджера Украины и два менеджера США.

При этом, по условиям соглашений, если "украинский партнер" что-то нарушит, "никаких распределений ему не видать, а украинские менеджеры теряют все права голоса в Совете и соответствующих комитетах Фонда". Ответственность США за нарушения с их стороны в соглашениях не предусмотрена.

Также сообщается, что американские инвесторы будут первыми получать информацию по потенциальным проектам в сфере добычи полезных ископаемых и инфраструктуры, рассматривать ее до трех месяцев, и только в случае их отказа, остальные инвесторы смогут получить проект, но в течение полугода условия не могут быть более финансово выгодными, чем те, что были предложены американцам. Частично это уже подтвердили в украинском правительстве.

Аналогично с закупкой продукции, добытой на месторождениях. То есть по всем проектам в сфере добычи полезных ископаемых и в других сферах, предусмотренных соглашением, американцы будут иметь "право первой ночи".

"В целом сотрудничество будет выглядеть так: американцы дают оружие (если дают). Мы же за счёт потенциально недополученной бюджетом ренты создаём фонд (туда будет вноситься 50% всех арендных платежей, лицензионных сборов и сумм, подлежащих уплате правительства Украины по соглашениям о распределении продукции, касающихся лицензий, выданных после вступления в силу документа, и так называемых спящих лицензий - Ред.) и подбираем для них инвестиционные проекты. Они в них заходят (или не заходят), но по полгода и никто другой туда не заходит. Первые десять лет вся полученная прибыль реинвестируется в Украине (и это будут очень небольшие суммы, ведь речь идёт о новых или "спящих" лицензиях, где не проводилась ни разведка, ни добыча). Затем деньги делятся и выводятся Штатами из Украины без налогообложения", - резюмирует ЗН.

Отметим, что если верны изложенные выше параметры работы фонда, то открывается путь к тотальному перераспределению активов в Украине. К примеру, против украинских предпринимателей, которые владеют лицензиями на месторождения, вводятся санкции СНБО, что означает автоматическое их лишение этих прав. После чего новые лицензии выдаются уже американским компаниям. Причем 50% от стоимости лицензий будет уходить не в украинский бюджет, а в Фонд, который де-факто контролируется правительством США.

Это явно не вызывает восторга у многих в Украине, включая парламент. Интересно, что иностранный комитет Рады, который вчера рекомендовал ратифицировать соглашение, сделал важную оговорку. По ней, "любые дополнительные договоренности, необходимые для реализации Соглашения … не могут выходить за пределы положений настоящего Соглашения и устанавливать международно-правовые обязательства для Украины, которые не предусмотрены им", - говорится в преамбуле заключения комитета.

То есть, по логике этой правки, голосование за рамочное соглашение не означает, что автоматически Рада утвердила и другие соглашения, которые заключаются в рамках сделки. А все последующие договора не могут выходить за рамки ратифицированного соглашение.

Но это соглашение крайне абстрактное. И по всей конкретике там идут отсылки к Договору об ограниченном партнерстве. То есть, последний документ однозначно "выйдет за рамки" ратифицированного соглашения, так как будет намного более подробным и конкретным. По сути - он и является основным элементом сделки по недрам.

Таким образом, если соглашение о недрах ратифицировано с данной поправкой, то это будет означать, что либо Зеленский должен будет вносить Договор об ограниченном партнерстве на ратификацию в Раду, либо затем появится возможность в любой момент оспорить сделку по недрам и признать ее никчемной, так как она не была полностью ратифицирована парламентом.

Встреча Путина и Си

Сегодня глава Китая Си Цзиньпин приехал в Кремль и провел переговоры с российским президентом. По их итогам вышло совместное заявление.

Судя по его тональности, отношения Китая и России в эпоху "трампизма" получили новое содержание.

Обе страны раскритиковали планы Трампа построить масштабную систему ПВО "Золотой купол".

Москва и Пекин заявляют, что эти планы носят "глубоко дестабилизирующий характер" и "означает полный и окончательный отказ от признания неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая является одним из центральных и основополагающих принципов поддержания глобальной стратегической стабильности".

Путин и Си заявляют, что этот проект предусматривает "существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства".

Еще одна претензия к США - усилия партнерства АУКУС (США – Великобритания – Австралия) "по созданию военной инфраструктуры двух ядерных государств, обеспечивающей деятельность их ядерных сил, на территории страны – участницы Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана".

В целом страны Запада Россия и Китай обвиняют в "гегемонистском стремлении создавать квазиюридические механизмы для оказания давления на страны, проводящие независимый внешнеполитический курс, а также фальсифицировать историческую правду в угоду своим конъюнктурным интересам".

Также одними из "наиболее актуальных стратегических рисков, требующих скорейшего устранения" в совместном заявлении называется "крайне дестабилизирующая экспансия существующих и вновь формируемых военных союзов и коалиций, которая осуществляется некоторыми ядерными государствами вплотную к рубежам других ядерных государств".

То есть, особого оптимизма, что при Трампе США будут больше заняты своими внутренними делами, чем внешним влиянием, заявления Путина и Си не содержат. При этом нельзя не отметить, что высказанные в заявлении озабоченности касаются больше китайской проблематики - и отражают сдвиг американской военной стратегии в направлении азиатско-тихоокеанского региона.

Что касается Украины, то Путин и Си "убеждены, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины" (то есть, расширение НАТО на восток и включение Украины в орбиту его влияния). Россия и Китай также заявляют, что "поддерживают все усилия, способствующие установлению мира".

Кроме того, Путин и Си, как и анонсировалось, обсудили в Кремле строительство газопровода "Сила Сибири — 2" и дали указания ускорить проект, заявил вице-премьер РФ Новак.

Напомним, что проект этого газопровода был в подвешенном состоянии в последние годы, но накануне агентство Bloomberg писало, что на фоне усугубления проблем в мировой экономике Пекин может смягчить свои условия по будущему контракту, допустив покупку топлива по более высоким ценам.

При этом западные СМИ продолжают писать, что идут переговоры США и России о поставках российского газа в Европу при участии американцев. Такая опция может возникнуть в рамках мирного урегулирования по Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В частности, об этом говорили Уиткофф и Дмитриев.

"Участие Вашингтона в восстановлении поставок газа может помочь Москве преодолеть политическое противостояние во многих странах Европы. Участие США также принесет пользу Вашингтону, поскольку предоставит ему возможность видеть и, возможно, контролировать объемы российского газа, возвращаемого в Европу", - говорят собеседники издания.

Ранее и сам Путин подтверждал, что США и Россия обсуждают разблокировку поставок газа в Европу, а западные СМИ сообщали, что Трамп может снять санкции с "Северного потока-2" и, возможно, других российских активов в Европе в рамках мирных переговоров по Украине.

Но в целом, безусловно, визит Си Цзиньпина в Москву важен с точки зрения перспектив войны в Украине и переговорного процесса с США, который, как мы уже писали выше, в настоящее время явно тормозится. На этом фоне Кремль показывает Вашингтону крепость российских отношений с Китаем, разрыв которых, как считается, является одной из основных задач Трампа. И этот фактор, возможно, РФ будет пытаться использовать в диалоге с США, чтоб побудить американцев пойти на те условия договоренностей по Украине, на которые они идти не хотят.

Однако этот же момент (демонстрация тесных отношений Пекина и Москвы) наверняка будет использовать и украинке власти, и "партия войны на Западе", чтоб убедить Трампа, что РФ от Китая уже не оторвать, а потому нужно прекращать переговоры с Путиным и сосредоточиться на усилении военной поддержки Украины и на ужесточении давления на Россию.

От того какая линия победит во-многом и будут зависеть перспективы переговорного процесса по мирному урегулированию в Украине.