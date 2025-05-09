Президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному безусловному прекращению огня по всей территории Украины.

Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

"Переговоры с Россией и Украиной продолжаются. США призывают к, в идеале, 30-дневному безусловному прекращению огня", - написал президент США.

Трамп отметил, что надеется на соблюдение режима прекращения огня обеими странами.

"Если перемирие не будет соблюдено, США и их партнеры введут дальнейшие санкции. Тысячи молодых солдат умирают еженедельно, и каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось. Как президент, я останусь приверженным обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет крепкий мир. Это прекращение огня должно в конечном итоге строиться в направлении мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги. Спасибо за ваше внимание этому вопросу!" - написал Трамп.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в котором обсуждался вопрос перемирия.

Как проходит трехдневное перемирие Путина, которое фактически поддержала Украина, "Страна" рассказывала в отдельном материале.