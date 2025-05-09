США и Европа завершают подготовку предложения о 30-дневном прекращении огня между РФ и Украиной. Причем предложение может прозвучать уже в ближайшие дни или даже часы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французского дипломата.

Как заявил дипломат, если Москва отвергнет инициативу, против неё могут ввести новые санкции.

По его словам, рассматриваются разные форматы прекращения огня: как на всей линии фронта, так и на отдельных направлениях. Также обсуждается, будет это предложение односторонним объявлением перемирия или РФ дадут ограниченное время для ответа.

Окончательные детали плана проработают на "гибридной встрече ближайших союзников Украины", которая состоится уже завтра.

Источник также сообщил, что политические и технические переговоры между Европой и США активизировались с прошлой недели. Президенты США Дональд Трамп и Франции Эмманюэаль Макрон в четверг обсудили предложение о прекращении огня.

"Мы почувствовали в дискуссиях с американцами некоторое раздражение по отношению к российской позиции, отсутствие реактивности и серьезности в ее реакциях на то, что было предложено ранее. Решение практически принято", - сказал французский дипломат.

Тем временем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что сейчас процесс переговоров находится на этапе обсуждения введения новых жестких санкций против РФ в случае, если Кремль не согласится на перемирие.

В Киеве надеются, что Россия отвергнет 30-дневное перемирие, США проложат поставки оружия и введут против РФ жесткие санкции.

Ранее Фридрих Мерц заявил о своей большой надежде на то, что на выходных будет достигнута договоренность о 30-дневном перемирии в Украине.

Подробнее о том, объявят ли перемирие в ближайшие дни, мы писали в итоговом материале.