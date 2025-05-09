Анализируем итоги 1171-го дня войны в Украине.

Второй день перемирия

Сегодня идет второй день объявленного Путиным перемирия, которое продлится и весь завтрашний день.

Еще вчера по разным источникам прошла информация, что Украина это перемирие, не объявляя официально, поддержала. И разослала в войска приказ открывать только ответный огонь, о чем сообщали нардеп Гончаренко, бывший советник Банковой Арестович и, неофициально, украинские военные.

Но официально ВСУ заявляют, что такого приказа не получали.

"Никаких распоряжений относительно того, чтобы открывать ответный огонь, никто не давал. Все действуют согласно ситуации и оперативной обстановке. Такого распоряжения не было", - заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Однако по факту с начала перемирия и Украина, и Россия прекратили запуски дальнобойных дронов и ракетные удары вдали от линии фронта. Это оружие не применялось ни вчера, ни сегодня - что явно указывает на наличие приказа такие запуски не проводить.

При этом приграничные удары продолжаются. В Сумской области сообщили с утра, что за минувшие сутки было 10 прилетов КАБов и два ракетных удара. Также Полтавская ОВА заявляла вчера о сбитии ракет в Миргородском районе.

Власти приграничных Курской и Брянской областей сообщали об ударах FPV-дронами и пострадавших жителях. Также сегодня с утра беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области.

Что касается фронта, то там, по данным украинского Генштаба, за минувшие сутки было 193 боестолкновения. Например, на утро 7 мая - то есть за сутки до начала перемирия - украинские штабисты насчитали 171 столкновение. То есть, по версии украинских властей, на фронте перемирие не соблюдается.

Украинские военные паблики, которые вчера писали о том, что тишина действительно наступает, позже начали говорить о продолжающихся боях. Боец с позывным "Мучной" пишет о продвижении РФ под Константиновкой и на Новопавловском направлении, а также под Покровском (военные заявляет о потере Песчаного и половины Зверевого).

При этом отдельные украинские паблики пишут о том, что на ряде участков тишина сохраняется, и военные с обеих сторон эвакуируют раненых и погибших.

Российские телеграм-каналы пишут о продолжающихся боях в Курской области, заявляя, что ВСУ не оставляют попыток взять Теткино. С чем и связывают массированные удары по Сумскому пограничью.

Также они заявляют, что российские войска, наступая из Белгородской области, зашли на территорию Сумской и захватили село Марьино. Оно находится вблизи российской Демидовки, которую недавно штурмовали ВСУ, но, как заявляют россияне, были оттуда вытеснены. Украина этого не подтверждала.

То есть в целом перемирие соблюдается главным образом в области дальнобойных ударов. В остальном бои, а также приграничные удары в том или ином виде продолжаются.

При этом у перемирия есть как минимум один ощутимый итог - отсутсвие ударов по Москве на парад, который прошел сегодня на Красной площади, несмотря на то, что накануне такие угрозы звучали и от Зеленского, и от других представителей украинской власти.

На этом остановимся подробнее.

Что показал парад в Москве

Тактика Путина с объявленным трехдневным перемирием, который Киев негласно поддержал в части воздушных ударов, принесла результат – парад 9 мая в Москве прошел без эксцессов, почти все ожидавшееся иностранные гости туда прибыли.

Путин в своей речи на параде войну в Украине практически не упоминал. Он заявил только, что только что "вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции".

Также российский президент, по всей видимости, ответил на заявления Трампа о том, что США победили во Второй мировой войне. Он заявил, что "Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага".

И, хотя он упомянул усилия союзников, но ни одной страны оттуда он не назвал, отметив только вклад "мужественного народа Китая".

Китаю на параде уделили особое место - его военные прошли по Красной площади, а глава КНР сидел по правую руку от российского президента, приколов, как и Путин, к груди георгиевскую ленту.

Но Си Цзиньпин приехал не просто посмотреть парад, а с официальным визитом, который продлится несколько дней и во время которого обсуждается много вопросов, включая увеличения закупок российского газа Китаем.

В этом плане приезд Си выглядит как знак поддержки Путину. Также как таким знаком был и его визит в Москву в марте 2023 года – сразу после тяжелых поражений, которые понесла российская армия в Украине, и накануне ожидавшегося контрнаступления ВСУ.

Сейчас повестка уже другая – идут переговоры при посредничестве США о завершении войны в Украине. При этом, по распространенному мнению, одна из целей Вашингтона в диалоге с Москвой – "оторвать" ее от Китая, с которым Америка постепенно втягивается в войну по разным направлениям.

Мы уже писали, что чем хуже отношения США с Китаем, тем выше ценность для Пекина отношений с РФ и тем ниже вероятность того, что Запад сможет убедить КНР присоединиться к давлению на Москву по войне в Украине. Такой вариант еще был теоретически возможен, если б у власти в Америке остались демократы, но при нынешней нарастающей китайско-американской конфронтации это уже малореально.

С учетом всего этого визит Си тем более выглядит крайне показательным.

И он, и Путин демонстрируют, что даже после прихода к власти Трампа и начавшихся российско-американских переговоров отношения двух стран остаются крепкими и Москва в "антикитайский" лагерь переходить не намерена. Также как и Пекин не намерен отказывать России в поддержке. Например, в случае введения новых санкций США, которыми уже угрожает Трамп, если Москва откажется принять его условия по Украине. А значит, эти санкции, если они будут введены, скорее приведут к резкой эскалации в отношениях США и РФ (которая будет чувствовать поддержку Пекина), чем к каким-либо уступкам со стороны Москвы.

Еще один сигнал, который посылает Трампу Путин, заключается в том, что сближение с Пекином может стать еще более тесным, если американцы не пойдут на те российские условия договоренностей по Украине, на которые они идти не хотят.

Однако, этот же момент (демонстрация тесных отношений Пекина и Москвы) наверняка будет использовать и украинская власти, и ее союзники на Западе, чтобы убедить Трампа, что РФ от Китая уже не оторвать, а потому нужно прекращать переговоры с Путиным и сосредоточиться на усилении помощи Украине и на ужесточении давления на Россию.

Но это, как писалось выше, может спровоцировать еще более тесное сближение Москвы с Китаем вплоть до начала прямой военной поддержки Пекином России. Через, например, массированные целевые поставки беспилотников для фронта (в этой области Китай является мировым лидером), а возможно даже и личного состава под видом "добровольцев".

Впрочем, препятствием для такого сценария пока является то, что Китаю война в Украине сейчас вообще не нужна. Потому что она сильно мешает его главной стратегии – работе на раскол Европы и США. Тесные отношения с РФ (которые китайцы в настоящее время разрывать не намерены) остаются, пока идет война, раздражающим фактором в отношениях ЕС и Пекина. Поэтому китайцы заинтересованы в скорейшем завершении войны в любом варианте, кроме разгрома РФ. И если об условиях прекращения огня россияне смогут договориться с Трампом (а именно на этом переговорном отрезке сейчас и возник "затык"), то Китай явно не будет против, хотя и вряд ли станет для этого как-то давить на Москву синхронно с американцами в нынешних условиях конфронтации с США. И точно китайцы не будут против отмены антироссийских санкций, которые затрудняют экономические отношения КНР и РФ.

Но если отношения Китая с Западом окончательно войдут в клинч, то нельзя исключать резкого увеличения помощи России от Китая в войне с Украиной.

В целом московский парад с участием нескольких мировых лидеров "ознаменовал победу Путина как лидера, которого Запад стремился изолировать", заявляет The Washington Post.

На параде были китайский лидер Си Цзиньпин, президент Бразилии, лидеры Словакии, Сербии, Египта, Вьетнама, Венесуэлы и ряда других стран, которые Москва называет «дружественными».

«Присутствие мировых лидеров продемонстрировало, что западные усилия изолировать его и победить Россию провалились. Это позиционирование России как важной части мира, не изолированной, имеющей множество партнеров и друзей, и Запад не доминирует в мировой повестке дня со своими нарративами», - трактует посыл Путина старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Татьяна Становая.

9 мая в Украине. Будет ли 30-дневное перемирие?

Несмотря на то, что Украина уже второй год официально не отмечает 9 мая день победы - граждане Украины продолжают это делать.

Судя по запросам в Google, с утра украинцы массово искали в поисковике информацию о празднике и поздравления с ним.

А в Киеве и Одессе люди, как и раньше, приходил к памятникам Неизвестному солдату и матросу, чтобы возложить цветы.

В Киеве было несколько эксцессов. Задержали бабушку, которая в очередной раз пришла к Вечному огню в советской форме (ее уже задерживали за это в прошлом году). А затем мужчину за распевание песен на русском языке (он заявляет, что пел на церковнославянском).

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Тем временем во Львов - формально на день Европы, который отмечается в Украине официально - собрались главы МИД ряда европейских государств. Они решили, что в Люксембурге на следующей неделе будет официально запущен спецтрибунал для РФ за вторжение в Украину.

"Трибунал будет запущен на следующей неделе в Люксембурге, где состоится заседание Совета министров Совета Европы, где министр иностранных дел Украины выдвинет официальные требования", — сказал глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель.

Украинский МИД уточняет, что 13-14 мая на заседании комитета министров Совета Европы будет сделан "следующий шаг на пути к формализации создания Специального трибунала".

При этом, как пишет The Washington Post, США в работе этого трибунала не будут принимать участия.

Однако, несмотря на жесткие заявления о создании трибунала, в вопросах завершения войны Европа постепенно разворачивается в сторону позиции Трампа о необходимости ее завершить в ближайшее время.

Вчера остановку огня на 30 дней, предложенную Трампом, поддержал новый канцлер Германии Мерц, который в целом примкнул к позиции США по мирному урегулированию.

А сегодня канцлер выразил надежду, что такая договоренность - о 30-дневном перемирии - может быть достигнута уже на выходных, передает Bild. "Я очень надеюсь, что в эти выходные будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине", — заявил Мерц в пятницу в Брюсселе.

Он говорит, что с учетом трехдневного перемирия, объявленого Россией, существует "большая вероятность", что оно будет продлено до 30 дней, и "затем могут начаться переговоры о мирном соглашении".

Напомним, что ранее помощник Путина Ушаков говорил, что дальнейшие действия РФ будут зависеть от того, как пройдет объявленное ею в эти дни перемирие.

Мерц не уточнил, на чем основана это надежда. Но, во-первых, он говорил с Трампом вчера. А во-вторых, его помощник присутствовал 7 мая на онлайн-встрече советников по безопасности с главой Офиса президента Ермаком. Где обсуждалось и трехдневное, и 30-дневное перемирие.

То есть Европа, как уже писала "Страна", несмотря на символические шаги вроде спецтрибунала по России, в целом показывает неготовность самостоятельно помогать Украине вести войну высокой интенсивности. И следует в целом политике Штатов, которые пытаются всеми силами продавить перемирие.

Но пока неясно, согласилась ли на перемирие Москва.

Так или иначе, ситуация с переговорами по миру в Украине похоже, подходит к некому важному рубежу.

Вчера Трамп впервые прямо сформировал конкретное требование к Украине и к России – согласится на 30-дневное безоговорочное прекращение огня. Сделал он это после ратификации сделки о недрах украинским парламентом и после разговора с Зеленским.



Зеленский уже поддержал 30-дневное перемирие и призвал Трампа надавить на Путина, чтоб и тот на него согласился.



То есть, таким образом, и Вашингтон, и Киев показывают, что мяч на стороне Кремля. И ему нужно принимать решение, в случае отсутствия которых Белый дом уже грозит РФ санкциями.



Путин, как известно, заявил, что не против 30-дневного прекращения огня, но есть определенные условия, по которым ведется диалог с США. Однако, судя по всему, пока переговоры зашли в тупик (по каким причинам мы анализировали здесь).



Судя по заявлениям из Москвы и Вашингтона, диалог этот продолжается и потому шансы на то, что условия будут согласованы и Россия перемирие поддержит пока не равны нулю.



Но в Киеве надеются на другой результат – на то, что ни о чем РФ и США не договорятся, Путин Трампу в перемирии откажет. После чего американцы продолжат поставлять оружие Украине, а против России ведут жесткие санкции, включая вторичные санкции на все ключевые товары российского экспорта.



На сколько этот расчет оправдан? Что касается поставок оружия, то они, в случае отказа РФ от перемирия, скорее всего действительно будут продолжены. Но уже не бесплатно, как при Байдене, а за деньги (оплатят европейцы). Хотя, возможен и вариант, когда оружие будут засчитывать как взносы в предусмотренный сырьевой сделкой Фонд. А так как пока идет война сделка реально не заработает, то, по сути, это будет все той же формой бесплатной помощи - поставкой с оплатой «когда-нибудь в светлом будущем».



С санкциями сложнее. Очередные «мелкие укусы» на позицию Путина точно не повлияют. А если вводить анонсированные сенатором Грэмом вторичные пошлины в 500% почти на весь российский экспорт, то это может привести не только к полному прекращению любого диалога России и США, но и резкой эскалации в российско-американских отношениях и к еще более тесному сближению Москвы и Пекина.



И непонятно готов ли пойти на это Трамп в условиях и без того не очень простой для него геополитической ситуации.



Но повторимся, переговоры сейчас подходят к развязке – либо к успеху (и договоренностям о прекращении огня), либо к провалу. После чего война продолжится, причем с риском максимальной эскалации. В том числе и по линии Россия-США.



И если не договорится о прекращении огня в ближайший месяц (максимум^ до конца июня), то далее перспективы мира будут еще призрачнее. Главной особенностью нынешней ситуации стало то, что Трамп сумел, во-первых, провести свою линию на прекращение огня внутри Белого дома, преодолев сопротивление мощной "партии войны" в Вашингтоне. Во-вторых, надавил на Зеленского, чтоб тот принял предложение о перемирии (хотя изначально президент Украины делать этого не хотел). В-третьих, заставил поддержать эту идею и европейцев, которые также ранее были против. Если сейчас с Путиным не удастся договорится о прекращении огня, то через несколько месяцев ситуация уже может поменяться в самой Америке. Там усилится влияние "партии войны", которая плотно возьмет в оборот Трампа. Сам Трамп может ослабнуть из-за внутренних и международных проблем. Глядя на это и Зеленский может отозвать свое согласие на прекращение огня, или выдвинуть дополнительные условия для него. Европейцы в таком случае займут аналогичную позицию.



И тогда вернуться к разговору о завершении войны на нынешних условиях (если возникнет на то желание у России) будет уже гораздо труднее, чем сейчас.

Шпионский скандал с Венгрией

Сегодня между Венгрией и Украиной развернулся крупный скандал.

СБУ заявила, что впервые разоблачила агентурную сеть венгерской военной разведки, которая собирала информацию о наземной и воздушной обороне региона, "изучении общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска".

Задержаны два человека - 40-летний украинец, бывший военный из Береговского района, завербованный Венгрией, по версии следствия, в 2021 году, и "активированный" в сентябре 2024. Заявлено, что его куратором был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность идентифицирована.

Украинец ездил в Венгрию как опекун больного отца для его лечения. По версии СБУ, - чтобы отчитаться перед куратором, получить деньги и новые задания.

Вторая задержанная – также бывшая военнослужащая, уволившаяся из подразделения в этом году. Оба бывших военных отправлены под стражу.

Венгрия назвала обвинения Киева "пропагандой".

"Как только мы получим какие-либо подробности или официальную информацию, мы сможем с этим разобраться, до тех пор это следует классифицировать как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью", - заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Также Будапешт заявил о высылке двух дипломатов из посольства Украины в Будапеште, которых также обвинили в "шпионаже".

Скандал подобного уровня с Венгрией происходит впервые. Хотя ранее уже были очень серьезные размолвки Орбана и Зеленского - когда венгерский премьер ездил в Москву с попыткой договориться о посредничестве для установки мира. После чего нарвался на жесткую критику Зеленского.

Кроме того, недавно украинский президент раскритиковал Будапешт за блокирование продвижения Украины в ЕС - на что Сийярто ответил, что Венгрия будет продолжать это делать.

А теперь конфликт между странами выходит на новый уровень - на котором Киев и Будапешт могут начать "шпионскую" войну.