Сегодня, 9 мая, премьер Великобритании Кир Стармер объявил о введении крупнейшего пакета санкций против России.

Об этом он написал в социальной сети Х.

"Чтобы усилить давление на Путина, я объявляю о крупнейшем пакете санкций, который когда-либо вводился", - написал Стармер.

В частности, введены ограничения против российского "теневого флота" - почти 100 российских нефтяных танкеров.

Накануне агентство Reuters сообщало, что Еврокомиссия хочет быстро принять 17-й пакет санкций против России. Его проект впервые разослали странам Евросоюза без предварительных неформальных консультаций.

Еврокомиссия предложила включить в этот пакет новых физических лиц и более 100 судов, связанных с российским "теневым флотом".

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