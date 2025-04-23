У Евросоюза возникли серьезные трения с США на мирных переговорах по урегулированию конфликта в Украине. Россия хочет добиться снятия санкций до окончания переговоров, однако Европа выступает "решительно против" этого.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

По информации издания, снятие санкций ЕС в рамках прекращения огня является частью плана США, о чем раньше давал понять американский госсекретарь Марко Рубио. Однако европейские дипломаты заявляют, что Европа хочет оставить санкции до конца переговоров (имеется в виду до конца всего мирного процесса, а не только остановки огня).

"Некоторые из идей Вашингтона также, вероятно, не понравятся Москве. Два дипломата заявили, что США не продвигают российское требование о демилитаризации Украины и не выступают против европейских сил как части будущих гарантий безопасности для Украины", - пишет издание.

При этом в позициях сторон остаются другие "значительные пробелы", например, признание Крыма за Россией. А потому мало кто из дипломатов считает реалистичным прогноз американского президента Дональда Трампа о заключении мирного соглашения уже на этой неделе.

Напомним, западные СМИ опубликовали план Трампа завершения войны в Украине. В нем указано кроме прочего снятие санкций с России.