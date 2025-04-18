Москва хочет получить от Вашингтона разрешение на возобновление прямых рейсов в США для российских авиакомпаний в рамках соглашения о прекращении огня в Украине. Однако Евросоюз не соглашается открыть небо для перевозчиков из РФ, а без этого российским самолетам будет сложно добраться до США.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.



По словам источника издания в Еврокомиссии, ЕС настораживает вопрос безопасности.

"Неизвестно, обслуживались ли должным образом российские авиаперевозчики и службы управления воздушным движением за последние три года, а это ставит под сомнение летную годность российского авиапарка", - отметил он.



С начала войны российским авиакомпаниям запрещено приземляться и пролетать над территориями ЕС и США и закупать запчасти для лайнеров западного производства, таких как Boeing и Airbus.

"Существует высокая вероятность того, что в самолетах, эксплуатируемых внутри страны, используются поддельные детали. Допуск таких самолетов к коммерческим полетам в Европе не только небезопасен, но и чреват попаданием контрафактных деталей на рынок ЕС", - пояснил директор консалтинговой компании SIG Aviation Сандер Старревельд.



Кроме того, по словам Старревельда, некоторые самолеты из России могут быть конфискованы сразу же после посадки в Европе из-за одностороннего решения РФ национализировать арендованные самолеты.

На днях западные СМИ утверждали, что Россия хочет приобрести у США самолеты компании Boeing за счет своих замороженных на Западе активов.

Между тем у лайнеров производства Boeing тоже крупные проблемы с качеством сборки и браком, о чем часто пишет пресса.