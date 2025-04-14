Президент США Дональд Трамп дал понять, что не будет вводить санкции против России после удара по Сумам.

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

"Я уже ввел санкции против РФ. Вспомните "Северный поток". Это я остановил этот крупнейший проект. А Байден, наоборот, одобрил этот проект", – сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста.

На попытку сотрудника СМИ снова спросить о Сумах Трамп передал право голоса другому корреспонденту.

Ранее Трамп уже комментировал российский удар по Сумам, назвав его ошибкой.

В Верховной Раде расценили это как российскую пропаганду.

Война в Украине идет 1146-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Россия нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. Погибли десятки человек, в том числе дети. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что удары по Сумам были нанесены российскими 112-й и 448-й ракетными бригадами с территории Воронежской и Курской областей. В МИД Украины заявили, что информация об обстреле Сум будет передана украинским партнерам и всем международным институтам.

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