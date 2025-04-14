Трамп не собирается вводить санкции против России после удара по Сумам
Президент США Дональд Трамп дал понять, что не будет вводить санкции против России после удара по Сумам.
Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.
"Я уже ввел санкции против РФ. Вспомните "Северный поток". Это я остановил этот крупнейший проект. А Байден, наоборот, одобрил этот проект", – сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста.
На попытку сотрудника СМИ снова спросить о Сумах Трамп передал право голоса другому корреспонденту.
Ранее Трамп уже комментировал российский удар по Сумам, назвав его ошибкой.
В Верховной Раде расценили это как российскую пропаганду.
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Накануне Россия нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. Погибли десятки человек, в том числе дети. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что удары по Сумам были нанесены российскими 112-й и 448-й ракетными бригадами с территории Воронежской и Курской областей. В МИД Украины заявили, что информация об обстреле Сум будет передана украинским партнерам и всем международным институтам.
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