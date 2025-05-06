Еврокомиссия хочет быстро принять 17-й пакет санкций против России. Его проект впервые разослали странам Евросоюза без предварительных неформальных консультаций.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, Еврокомиссия предложила включить в этот пакет новых физических лиц и более 100 судов, связанных с российским "теневым флотом".

По словам одного из источников, исключение из санкций в отношении российского нефтегазового проекта "Сахалин-2" будет продлено до июня следующего года – в связи с его стратегической важностью для Японии.

По словам дипломатов, предложение было представлено раньше ожидаемого срока и "предельно упрощено по содержанию".

По информации Reuters, ожидается, что согласование пройдёт быстро – первые обсуждения намечены на среду.

Ранее западные издания писали, что Евросоюз хочет сохранить санкции против Москвы, если США сблизятся с РФ.

Также сообщалось, что Евросоюз не даёт России добиться от США снятия авиационных санкций. Газета Politico сообщала, что Москва хочет получить от Вашингтона разрешение на возобновление прямых рейсов в США для российских авиакомпаний в рамках соглашения о прекращении огня в Украине.