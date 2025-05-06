Европа хочет отказаться от российского газа в 2027 году. Венгрия уже выступила против отказа.

Еврокомиссия приняла "дорожную карту", согласно которой импорт природного газа из России предлагается полностью прекратить к 2027 году. Для этого в июне будет разработано специальное законодательство, которое должны будут утвердить в Европарламенте и затем - большинством национальных правительств.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против плана по отказу от российского газа, поскольку он нарушает суверенитет стран Евросоюза.

Доля российского газа в европейском импорте до сих пор составляет около 19%. Словакия и Венгрия - основные потребители трубопроводного газа. Также в прошлом году вырос импорт СПГ из России.

При этом в "дорожной карте" признается, что отказаться от российского ядерного топлива до 2027 года европейским странам не удастся. При этом предлагается "сделать импорт российского обогащенного урана менее экономически оправданным", ограничить новые контракты и развернуть собственное производство.

Напомним, накануне газета Politico писала, что еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархели выдвинул процедурное возражение против плана Евросоюза отказаться от российских энергоносителей к 2027 году.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Евросоюз закупил у России почти на 20% больше газа, чем в 2023-м.