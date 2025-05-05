Представитель премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Брюсселе тормозит план по отказу от российских энергоносителей.

Об этом сообщили газете Politico три европейских чиновника, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархели выдвинул процедурное возражение против плана Евросоюза отказаться от российских энергоносителей к 2027 году за несколько часов до его ожидаемого обнародования во вторник.

Учитывая пророссийскую энергетическую политику венгерского премьера Орбана, этот шаг был сразу же расценен как "политический", сказал один из чиновников, добавив, что это не помешает окончательному одобрению плана.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel писал, что Европа оказалась в энергетической ловушке после ухудшения отношений с США.

Также сообщалось, что в прошлом году Евросоюз закупил у России почти на 20% больше газа, чем в 2023-м.

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