Чтобы отменить санкции против России, словаки собрали подписи для проведения референдума.

Об этом сообщает издание Dennik N.

Под петицией собрано более 400 000 подписей при необходимых 350 000.

Президенту Петеру Пеллегрини предлагают объявить референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, что Словацкая Республика не должна применять санкции против Российской Федерации, наносящие ущерб гражданам, торговцам и предпринимателям Словакии?"

Согласно конституции, глава государства должен объявить референдум в течение 30 дней со дня получения обращения граждан. Результаты голосования действительны, если в нем приняли участие абсолютное большинство избирателей.

Напомним, ранее премьер Словакии Роберт Фицо допустил наложение Братиславой вето на новые антироссийские санкции Евросоюза.

Также мы писали, что премьер Словакии отверг призыв Евросоюза не посещать парад 9 мая в России.

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