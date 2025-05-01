Евросоюз готовит "план Б" по сохранению экономических санкций против России, если администрация президента США Дональда Трампа откажется от мирных переговоров и будет стремиться к сближению с Москвой.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью британской международной газете Financial Times.

"Вопрос в том, захотят ли американцы уйти. Мы видим признаки того, что они размышляют, стоит ли им покинуть Украину, а не пытаться заключить соглашение с россиянами, потому что это тяжело", – сказала чиновник.

По её словам у ЕС существует "план Б" для сохранения экономического давления на Москву, если Венгрия заблокирует продление санкций блока в июле. В то же время, Каллас говорит, что Брюссель всё ещё сосредоточен на том, чтобы все государства-члены имели единую позицию.

"Мы должны работать над планом А, потому что если вы сосредоточитесь на плане Б, тогда он и произойдёт", – подчеркнула дипломат, добавив, что переговоры с Вашингтоном и другими международными партнёрами по сохранению санкций продолжаются.

Впрочем, Каллас признала, что в некоторых европейских столицах ещё размышляют над тем, следовать ли за администрацией Трампа, если Белый дом откажется от дальнейшеё поддержки Банковой и перезагрузит свои отношения с Кремлём.

"Понятно, что такие дискуссии продолжаются в некоторых государствах-членах, и, возможно, есть надежда, что нам больше не придётся поддерживать (Украину)", – отметила Каллас.

Ранее в Reuters писали, что Евросоюз отказывается снимать санкции с России.

Напомним, на днях сенатор США пригрозил России вторичными санкциями в случае отказа Москвы от мира с Украиной.