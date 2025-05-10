В США надеются, что Украина и Россия согласятся на 30-дневное прекращение огня, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Трамп обсуждал в четверг этот вопрос с Зеленским по телефону.

"Звонок состоялся вчера. Президент Зеленский позвонил президенту, чтобы сообщить ему, что соглашение по критически важным полезным ископаемым было принято парламентом Украины. Я разговаривала с президентом об этом звонке. Он сказал, что звонок был очень хорошим и продуктивным. И, конечно, соглашение по критически важным полезным ископаемым – это отлично для Украины, но также, разумеется, и для Соединённых Штатов Америки и наших налогоплательщиков. Это был хороший звонок, и они также обсудили, конечно, прекращение огня, которое предложил президент – 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, которое, как мы знаем, поддерживает Европа, и мы надеемся, что обе страны согласятся на него", – сказала Ливитт.

Она также заявила, что Трамп не планирует встречаться с Путиным в ходе предстоящего визита на Ближний Восток в мае, в то время как ранее президент США допускал, что его встреча с российским коллегой может состоятся после визита на Ближний Восток.

Возможно ли объявление 30-дневного перемирия уже а ближайшие дни мы анализировали в материале Объявят ли перемирие уже на выходных, Си на параде в Москве и шпионский скандал с Венгрией.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого стороны обсуждали вопрос длительного перемирия.

Вскоре после звонка глава Белого дома призвал к 30-дневному безусловному прекращению огня по всей территории Украины.

Как проходит трехдневное перемирие Путина, которое фактически поддержала Украина, "Страна" рассказывала в отдельном материале.