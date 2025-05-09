Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что провел "важный разговор" по телефону с госсекретарем США Марко Рубио.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в разговоре приняли участие спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог, а со стороны Украины – министр обороны Рустем Умеров.

"Основное внимание было уделено вопросу прекращения огня и перспективам мирного урегулирования. Отдельно остановились на важности реализации пунктов, о которых договаривались наши президенты", – рассказал Ермак.

Это был первый звонок Рубио после назначения исполняющим обязанности советника по национальной безопасности президента Соединенных Штатов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что США и страны Европы завершают работу над предложением о прекращении огня, о котором могут объявить на выходных.

Перспективы заключения такого соглашения мы анализировали в итогах.

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