На международной букмекерской платформе Polymarket сегодня открыты десятки ставок, которые касаются событий в Украине.

Самые "дорогие" лоты - на 9 миллионов долларов - касаются перспектив завершения войны. 30% пользователей сервиса поставили деньги на то, что прекращение огня будет достигнуто до июля, в то время как 57% - что до конца года.

Еще 29% считают, что президент США Дональд Трамп выйдет из переговоров о мире до июня.

При этом 47% вовсе считают, что США признают суверенитет России над Украиной, а 39% - что усилят санкции против РФ до июля.

34% уверены, что Украина уступит свои территории России. Такой показатель в течение апреля значительно снизился, однако ставки на него резко пошли в рост в конце месяца.

Еще один популярный опрос касается отставки украинского президента Владимира Зеленского. 6% считают, что это случится до июля. 28% уверены, что в этом году в Украине пройдут выборы, однако 46% полагают, что их в этом году только анонсируют.

69% пользователей ставят на то, что Трамп заключит сделку о ресурсах с Украиной еще до июля.

Шанс на то, что Украина вступит в НАТО в текущем году, пользователи платформы оценивают в 7%.

Вероятность того, что западные войска войдут на территорию Украины в этом году, оценивается на уровне 10%.

О том, грозит ли Зеленскому свержение, если он примет мирный план Трампа, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1162-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвигается в Сумской области. На карте военного паблика Deep State населенный пункт Басовка уже перешел в серую зону, что означает попытки РФ там закрепиться. Также в серой зоне оказались Журавка и Веселовка. Российские паблики пишут, что их штурмовые группы уже подошли вплотную к Локне.

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