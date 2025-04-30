После встречи в Ватикане Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошел слух, будто украинский президент принял мирный план Вашингтона и снял свои правки к нему, а к аргументам западной "партии войны" против этого плана добавился еще один: если война закончится по плану Трампа, то Зеленский потеряет власть, а Украину ждет дестабилизация.



Эту мысль уже проводят в своих публикациях западные СМИ.



Но так ли это на самом деле?



Начнем с того, что в нынешних условиях единственная сила внутри страны, которая может свергнуть Зеленского или попытаться воспрепятствовать заключению мирных соглашений, – это армия. Однако пока не просматривается никаких признаков не только подготовки мятежа, но и какой-либо политической субъектности у армии или даже у отдельно взятых действующих военных (за редкими исключениями, о которых речь пойдет ниже).



Банковая с начала полномасштабной войны прикладывала огромные усилия для "деполитизации" армии, чтобы та не представляла угрозу ее власти. Поэтому и был уволен, а затем сослан в Лондон Валерий Залужный. Это случилось после того, как он стал политически субъектной фигурой, вокруг которой начали постепенно консолидироваться многочисленные противники Зеленского, отстаивающие тезис о том, что все победы – это заслуга ВСУ и Залужного, а все проблемы – от коррумпированной власти Зеленского.



Кроме того, власти периодически устраивают показательную "порку" военных, возбуждая против них уголовные дела по обвинению в поражениях на фронте. Например, за прорыв российских войск через границу в Харьковской области. Также, по данным СМИ, ведется расследование причин потери больших территорий на юге Украины в первые недели войны, фигурантом которого являются высокопоставленные военачальники. Кроме того, власти пытаются отгородиться от коррупции в ТЦК и вообще в армии, постоянно возбуждая уголовные дела или отправляя военкомов на фронт. То есть выставляя стрелочниками за коррупцию самих военных.



Все эти усилия дали плоды в том смысле, что и у армии в целом, и у отдельных ее представителей нет политической субъектности. Исключений из этого правила всего два: это командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис) и командир бывшей 3-й штурмовой бригады Андрей Билецкий. Оба теперь командуют корпусами, обильно присутствуют в медиа и вместе с подчиненными время от времени дают политические оценки происходящему, в том числе критического характера, возмущаясь действиями власти и военного командования.



В политических кругах считается, что Редиса и Билецкого финансирует предприниматель Ринат Ахметов, а через него контролирует Банковая, рассматривающая их в будущем, после завершения войны, как основу для формирования управляемых Офисом президента политических проектов, которые зайдут в парламент и создадут там большинство вместе с партией Зеленского, сохранив таким образом для президента контроль над Верховной Радой и Кабмином. Для того им сейчас и дают возможность вести свою собственную пиар-кампанию.

Можно ли представить ситуацию, когда Владимир Зеленский и Владимир Путин в ближайшее время все-таки согласуют прекращение огня на основе мирного плана Трампа или на схожих с ним условиях, а некие силы (внешние или внутренние), желающие сорвать эти договоренности, подтолкнут на мятеж Билецкого, "Азов" или иных командиров, выведя их из-под контроля Банковой? Теоретически можно представить все что угодно. Но практически реализация этого плана сразу столкнется с рядом трудностей.



Во-первых, Билецкий и Прокопенко находятся в крайне напряженных отношениях друг с другом. Поэтому если одно из их подразделений поднимет мятеж, второе его вряд ли поддержит, а скорее поможет Зеленскому его подавить. К слову, это же касается и других подразделений. Между их командирами существует сильная и поощряемая властями внутренняя конкуренция и зачастую взаимная неприязнь. Поэтому для отдельно взятого командира бригады или корпуса командиры других подразделений его уровня, как правило, авторитетами не являются. И если один из них поднимет мятеж, другие выступят против него.

Военачальника, который смог бы поднять на бунт всю армию или хотя бы большую ее часть, нет. И таковым сейчас не является даже Залужный: большинство близких ему людей из командования армии уже удалили.



Во-вторых, не очевидно, что Прокопенко и Билецкий (не говоря уже о других командирах) вообще решатся на мятеж, имея очень неплохие шансы занять высокие позиции в украинской политике после завершения войны. Участие в мятеже обнуляет эти перспективы, не гарантируя успеха самого мероприятия. Более того, есть угроза, что смутой воспользуется Россия для нанесения нового удара, который сметет и Зеленского, и мятежников.



В-третьих, с тех пор как Трамп начал активно продвигать тему прекращения огня по линии фронта, а украинские власти на это согласились, в целом в обществе идея перемирия уже не воспринимается как капитуляция. Скорее, как очень неплохой вариант завершения войны, к которому нужно принудить Путина. Подобные настроения распространены и в армии, где многие воюют уже годами без каких-либо перспектив демобилизации. Поэтому если подобное соглашение будет заключено, то вряд ли оно вызовет сильное внутреннее напряжение. Дальше на выборах у Зеленского есть шансы повернуть ситуацию в свою пользу, представив мирные договоренности как мир, сохранивший украинскую государственность, и удержаться у власти. В конце концов, можно вспомнить премьера Армении Никола Пашиняна, который проиграл войну с Азербайджаном, потерял Нагорный Карабах, что многие армяне восприняли как национальную катастрофу, но все же до сих пор крепко держит власть.



Куда большие риски для Зеленского возникают в случае продолжения войны, если она будет идти в таком же формате противостояния на истощение при повальной коррупции и социальной несправедливости в тылу, когда дети власть имущих живут за границей, а обычных граждан - третий год находятся на фронте.

В таком случае Зеленскому будут задавать все больше вопросов и возникнет спрос на резкие перемены во власти, особенно с учетом того, что выборов нет и непонятно, когда они состоятся. Раньше мощным сдерживающим фактором для подобных настроений была угроза того, что Запад не признает переворот и мятежники (даже в случае своего успеха) окажутся в изоляции, потеряют поддержку США и Европы, что сразу катастрофически скажется на ситуации на фронте. Но сейчас эта поддержка и так слабеет, а вхождение в моду политики "циничного реализма" уже привело к тому, что Запад фактически признаёт легитимным руководителем Сирии бывшего главаря местной "Аль-Каиды". Поэтому и в отношении происходящего в Киеве Запад может стать менее щепетильным, чем обычно. И такие фигуры, как Билецкий и Прокопенко, либо другие высшие офицеры, могут стать основой для подготовки переворота. Тем более что сейчас они уже получили статус командиров корпусов и под их командованием находятся 20-25 тысяч штыков. К слову, примерно столько же было у Евгения Пригожина во время его мятежа.



В зародыше эту тему уже сейчас прокачивают через разные СМИ, политиков и блогеров. Они навязывают идею, что сейчас армией управляют "совки", а нужно давать дорогу командирам новой формации, которые смогут принести победу. И если эти командиры новой формации получат под свой контроль силы больше бригады или корпуса, то возникнет соблазн конвертировать военную власть в политическую.



Другими словами, главная угроза для власти Зеленского - это не мирный план Трампа, а затягивание войны, которое может привести к радикальным переменам внутри страны.