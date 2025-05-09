Высокопоставленные чиновники США и ЕС обсуждают возможность предъявления Владимиру Путину ультиматума с требованием согласиться на 30-дневное прекращение огня в войне в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Планы еще не окончательны, и дальнейшее развитие событий по-прежнему зависит от США, которые призвали к безусловному перемирию сроком на месяц, а также к тому, чтобы Россия и Украина несли ответственность за соблюдение неприкосновенности прямых переговоров", – отмечает агентство.

В Москве в целом поддержали идею 30-дневного перемирия, но добавили, что необходимо учесть нюансы, о чем заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Россия признательна США и Дональду Трампу за усилия по урегулированию в Украине. Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия. Но вокруг перемирия в Украине существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые предметно говорить об этом очень сложно. Нужно понять, что имеет в виду Мерц, говоря о возможности начала перемирия уже в эти выходные", - сказал Песков.

Напомним, ранее агентство Reuters написало, что США и ЕС готовятся предложить 30-дневное перемирие в Украине и в случае отказа РФ ввести против нее жесткие санкции.

Какова вероятность перемирия

Шанс на то, что Россия примет предложение о перемирии, будет только в том случае, если она что-то получит взамен. Ранее СМИ публиковали мирны план Трампа, который подразумевает довольно большие уступки Москве: признание российского статуса Крыма, снятие санкций и т.д. Но даже о нем, судя по всему, договоренностей с Кремлем американцы пока не достигли.

Если же предложение о 30-дневном перемирии будет выдвинуто вообще без каких-либо обязательств Запада сделать шаги навстречу России, да ещё и в виде ультиматума, то тогда его наверняка отвергнут, а угроза санкций едва ли повлияет на Путина.

То есть это план срыва переговоров США и России с последующей пролонгацией войны. И возможно, с ее эскалацией и резким ухудшением отношений Москвы и Вашингтона.

Впрочем, нужно делать скидку на то, что в публикациях о планах издания ссылаются на европейские источники, которые как раз в упомянутом исходе и могут быть заинтересованы. Причем публикации содержат оговорки, что окончательное решение ещё не принято и зависит от США. Поэтому какое предложение о перемирии последует в реальности и будет ли оно вообще, увидим, как пишут СМИ, в ближайшие дни.

Но в целом, если Москва в принципе готова завершить войну по линии фронта, то сейчас для этого самый удобный момент. Дальше сделать это будет гораздо труднее, если вообще возможно, а условия ухудшатся.

Поэтому шансы на то, что стороны договорятся о прекращении огня, не нулевые. Главный вопрос - в согласовании условий.