Если Россия будет настаивать на блокировании мирного соглашения, Европа в координации с Соединенными Штатами, усилят давление.

Об этом написал президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в Х, комментируя сегодняшний визит в украинскую столицу.

Он назвал три ключевые темы, определяющие цель нынешней дипломатической миссии.

Первое – это мир. Справедливый и продолжительный мир должен начинаться с полного прекращения огня, отметил президент Франции.

При этом он пригрозил "усилить давление" на Россию, если она будет отказываться от прекращения огня.

"Это предложение, которое мы выдвигаем вместе с Соединенными Штатами. Украина приняла его 11 марта. Россия же затягивает, ставит условия, выигрывает время и продолжает свою захватническую войну", - написал французский лидер.

Второе – это суверенитет.

"Мирное соглашение, которое нужно заключить, должно обеспечить безопасность Украины. Именно над этим мы работали во время встреч в Париже, Лондоне и сейчас в Киеве", - заявил Макрон.

Третье – это будущее.

"Украина борется за свой народ, но также за европейскую идею, в которую мы верим. Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина – вот наш горизонт", - написал глава Франции.

Ранее сообщалось, что Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск в Киеве могут выработать предложение с призывом к 30-дневному перемирию.

Россия уже заявила, что согласна на перемирие только при условии, если западные страны прекратят поставки оружия Украине.