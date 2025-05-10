Требование России о прекращении поставок оружия в Украину, как условие согласия Москвы на 30-дневное перемирие, остается в силе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ABC News.

По его словам, прекращение огня было поддержано Владимиром Путиным, однако "он задал несколько вопросов".

"Он сказал, что прямо сейчас у нас определенная динамика на фронте. Российские войска продвигаются вперед, и продвигаются довольно уверенно. Если мы говорим о прекращении огня, что мы собираемся делать с поставками оружия, поступающими каждый день из Соединенных Штатов и из европейских стран?", - сказал Песков.

В ответ на это журналист спросил: "То есть вы хотите, чтобы эти поставки оружия прекратились?"

"В противном случае это будет преимуществом для Украины. Украина продолжит свою всеобщую мобилизацию, выводя новые войска на линию фронта. Украина использует этот период для обучения новых военнослужащих и для предоставления отдыха уже имеющимся. Так почему мы должны предоставлять такое преимущество Украине?", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Затем журналист задал следующий вопрос: "Вскоре после этой встречи вы сказали, что надеялись, что президент Трамп во время встречи с президентом Зеленским подтолкнет Украину. Вместо этого, то, что он сказал вскоре, поскольку Россия продолжила запускать ракеты и беспилотники, что, возможно, президент Путин не хочет останавливать войну, он просто водит меня за нос".

На что Песков ответил: "Нет, это неверно. Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достичь урегулирования мирными и дипломатическими средствами. Но, не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию. Но мы действительно надеемся, что посредничество США во главе с президентом Трампом поможет привнести немного больше гибкости, немного больше политической воли и мудрости киевскому режиму".

Он также отметил, что Москва хотела бы, чтобы президент США Дональд Трамп использовал свое влияние, чтобы "приблизить Украину к идее переговоров. Но Украина пытается избежать переговоров. Они не готовы к этому. К немедленным переговорам".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ "в любом формате", но только после того, как Москва согласится на 30-дневное перемирие.

В Киеве 10 мая пройдет саммит "коалиции желающих", на котором должно быть выработано предложение с призывом к 30-дневному перемирию. Если России откажется на него идти, то США и ЕС могут ввести жесткие санкции.

Подробнее о перспективах перемирия мы писали в отдельном материале.