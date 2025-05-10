Сегодня, 10 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев.

Ранее СМИ показали видео из спецпоезда, в котором главы четырёх европейских стран отправились в Украину.

В купе Макрон, Мерц, Стармер и Туск (его не видно на кадрах).

Напомним, СМИ сообщали, что в Киеве 10 мая пройдет саммит "коалиции желающих", на котором должно быть выработано предложение с призывом к 30-дневному перемирию. Если России откажется на него идти, то США и ЕС могут ввести жесткие санкции.

Политические и технические переговоры между Европой и США активизировались с прошлой недели.

Мерц допускал, что предложение поступит уже на этих выходных.

Война в Украине идет 1172-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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