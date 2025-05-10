Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил своего разговора с Владимиром Путиным в случае прекращения огня в Украине.

Об этом он заявил в интервью изданию Bild во время своего визита в Киев.

По его словам, он готов пойти на это, если разговор поможет приблизиться к завершению войны.

"Если возникнет необходимость, если это поможет закончить эту войну, я готов на многое. Но прежде всего, мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели по достижению прекращения огня после этих выходных", - сказал канцлер.

Он также дал понять, что совместная поездка в Украину с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и премьером Польши Дональдом Туском в Украину согласована с американским лидером Дональдом Трампом.

"Мы координируем свои действия с американским правительством, с Дональдом Трампом. Мы призываем к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовиться к мирным переговорам. Теперь мяч на стороне Путина. Путин должен дать ответ на это предложение", - сказал Мерц.

Если Россия его не примет, "произойдет масштабное ужесточение санкций, и будет продолжаться массированная помощь Украине", уточнив, что помощь будет "во всяком случае, в политическом плане, финансовая помощь, но также и военная".

Трамп в свою очередь "явно теряет терпение по отношению к Путину", сказал Мерц.

"Мы согласились предложить и потребовать: 30-дневное прекращение огня в то время, когда также могут состояться мирные переговоры. А также четкий сигнал: если это не удастся, то США ужесточат санкции против России. Я замечаю некоторое сходство между Америкой и Европой", - добавил Мерц.

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве 10 мая пройдет саммит с участием европейских лидеров, на котором должно быть выработано предложение с призывом к 30-дневному перемирию. Если России откажется на него идти, то США и ЕС могут ввести жесткие санкции.

Россия уже заявила, что согласна на перемирие только при условии, если западные страны прекратят поставки оружия Украине.

Подробнее о перспективах перемирия мы писали в отдельном материале.