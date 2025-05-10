Президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что готов начать прямые переговоры с РФ, если начнется прекращение огня.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

"Два источника, знакомые с 15-минутным разговором, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры сообщили Трампу, что если будет достигнута договоренность о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией", - говорится в статье.

Напомним, Украина, поддержанная Британией и ЕС, с понедельника предлагает России начать 30-дневное перемирие. Россия пока не дала ответа.

При этом глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина готова к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника, 12 мая.

Подробнее ситуацию с предложением перемирия с 12 мая мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1172-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Силах обороны юга заявили, что ВСУ не получали приказа открывать огонь только в ответ во время российского перемирия. Военные сообщают о продвижении РФ под Константиновкой и на Новопавловском направлении, а также под Покровском (военные заявляет о потере Песчаного и половины Зверевого).

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