Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры после встречи в Киеве начали делать заявления о прекращении огня с 12 мая.

Во время пресс-конференции в Киеве украинский лидер прокомментировал возможное прекращение огня.

"С понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня по меньшей мере на 30 дней, требуем этого от России. Попытки выдвинуть любые условия будут являться свидетельством затягивания войны и попытках сорвать дипломатию. Обеспечить мониторинг прекращения огня вполне возможно в координации с США. Оно должно длиться 30 дней, чтобы дать реальный шанс дипломатии. В это время работа будет сосредоточена на определении политических основ, основ безопасности, гуманитарных, а также основ мира. Требование прекратить огонь приветствуют не только европейские партнеры, но и Америка, которая первой предложила такую идею", - заявил Зеленский.

По его словам, если РФ откажется от полного и безусловного прекращения огня, должны быть применены санкции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также высказался о прекращении огня.

"Участники "коалиции желающих" будут требовать 30-дневного прекращения огня и главную роль в мониторинге сыграют американцы, однако участие в этом будут принимать все партнеры. В случае нарушения мы пришли к соглашению о введении против РФ масштабных санкций. Этот вопрос будет подготавливаться и координироваться американцами и европейцами, - заявил он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер присоединился к высказываниям по итогу встречи в украинской столице.

"Если Путин серьезно думает о мире, именно сейчас есть шанс это продемонстрировать. Британия и США усилят военную помощь Украине, если Путин откажется прекратить огонь", - сказал Стармер.

Также сообщается, что Зеленский и лидеры европейских стран из "коалиции желающих" договорились, что наряду с укреплением собственных сил обороны ключевым элементом гарантий безопасности для Украины должен стать "контингент поддержки" из европейских стран.

В то же время Макрон заявил, что размещение существенного военного контингента западных стран, исчисляемого тысячами солдат, не имеет смысла для обеспечения безопасности Украины.

"Но речь идет о демонстрации нашей солидарности в стратегических местах, на стратегических объектах", - сказал президент Франции.

Он добавил, что решение по контингенту будет зависеть от ответа РФ на предложение о перемирии и от переговоров Киева и Москвы.

"Продолжается дискуссия всех партнеров под руководством Франции и Британии. Могу ли я объявить результат? Пока нет. Мы работаем над вариантами, и решение также это зависит от того, каким будет ответ России. Когда он будет, мы будем работать над наиболее эффективным предложением", – сказал французский президент.

Он заявил, что "силы сдерживания – это опция. Но все будет зависеть от хода дискуссии между Украиной и Россией".

В свою очередь Стармер дал понять, что вопрос о западном контингенте в Украине, о котором сегодня говорил Зеленский, еще не решен.

"Что касается контингентов на море, в воздухе и на суше, конечно, есть определенная вариативность здесь, потому что мы еще не в прекращении огня. Поэтому мы также думаем о том, каким будет мандат - это зависит от потребностей", - заявил премьер Британии на пресс-конференции в Киеве.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина готова к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника, 11 мая.

Подробнее ситуацию с предложением перемирия с 12 мая мы анализировали в отдельном материале.