Вышедший в лидеры президентской гонки ультраправый румынский политик Джордже Симион заявил о своём стремлении к завершению российско-украинского конфликта.

Об этом победитель первого тура выборов сказал в интервью журналистке немецкого индания Deutsche Welle.

Симион подчеркнул, что сторонам необходимо достичь прекращения огня, как того хочет администрация президента США Дональда Трампа.

Также румынский политик выступает против дальнейшей помощи Украине – своё решение он объяснил тем, что снабжение оружием какой-либо из сторон конфликта "невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше".

"Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Помощь оружием обеим сторонам невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа", – заявил Симион.

Напомним, после победы Джордже Симиона в первом туре выборов премьер Румынии Марчел Чолаку объявил об отставке.

Ранее "Страна" писала, что Джордже Симион получил известность как сторонник Трампа и "агент ГРУ".