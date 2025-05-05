"Мы будем способствовать миру". Победитель первого тура выборов в Румынии сделал заявление об Украине
Вышедший в лидеры президентской гонки ультраправый румынский политик Джордже Симион заявил о своём стремлении к завершению российско-украинского конфликта.
Об этом победитель первого тура выборов сказал в интервью журналистке немецкого индания Deutsche Welle.
Симион подчеркнул, что сторонам необходимо достичь прекращения огня, как того хочет администрация президента США Дональда Трампа.
Также румынский политик выступает против дальнейшей помощи Украине – своё решение он объяснил тем, что снабжение оружием какой-либо из сторон конфликта "невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше".
"Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Помощь оружием обеим сторонам невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа", – заявил Симион.
Напомним, после победы Джордже Симиона в первом туре выборов премьер Румынии Марчел Чолаку объявил об отставке.
Ранее "Страна" писала, что Джордже Симион получил известность как сторонник Трампа и "агент ГРУ".