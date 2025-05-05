В Кремле считают наилучшим сценарием с точки зрения подготовки к выборам в российскую Государственную думу, которые должны пройти в сентябре 2026 года, если война закончится незадолго до их проведения.

Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на источники.

По словам источников, недавно в администрации президента РФ прошло обсуждение различных сценариев предвыборной кампании партии власти "Единая Россия". Рассматривались как сценарии, при которых война к сентябрю 2026 года уже завершится, так и те, при которых она будет продолжаться.

В стратегической сессии участвовали руководители путинской партии "Единая Россия" и куратор внутриполитического блока в администрации президента Сергей Кириенко.

Они пришли к выводу, что выгодным будет завершение войны перед самыми выборами, когда у населения будет "эйфория". В случае продолжения войны сценарий кампании "более или менее понятен, но есть риск проявления усталости населения". Наименее выгодным в Кремле считают завершение войны задолго до выборов: тогда эйфория от мирного урегулирования уже закончится, а граждане могут начать озвучивать свои претензии, которые скрывали во время войны, предпочитая поддерживать власть несмотря ни на что. Также может пропасть политическая консолидация, когда партии начнут критиковать власть.

Основной идеологический посыл на выборах планируют сделать такой: "Единая Россия" - партия Владимира Путина, партия победы". Также, по словам источника, звучал вариант "Единая Россия" - партия мира и развития".

На днях западные СМИ писали, что элиты России раскололись на сторонников продолжения войны и перемирия по линии фронта.

Согласится ли Путин на завершение войны по мирному плану США, мы подробно анализировали ранее.