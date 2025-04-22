Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты The Financial Times о том, что российский лидер Владимир Путин согласен на завершение войны в Украине по линии фронта.

Об этом Песков сказал российским журналистам на брифинге.

"Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники", - заявил спикер Кремля.

Также Песков заявил, что Кремль не знаком с содержанием мирного плана Трампа по Украине.

"В любом случае никто бы не делал его публичным", - добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, газета The Financial Times со ссылкой на источники написала, что Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом предложил ему заморозить боевые действия по нынешней линии фронта. Взамен Путин хотел бы, чтобы США признали Крым российским и заблокировали вступление Украины в НАТО.

Ранее издание The Washington Post сообщало о сильном давлении США на Киев перед встречей в Лондоне. По данным издания, украинские и европейские официальные лица в Лондоне "столкнутся с предложением США признать аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения".

Подробнее перспективы переговоров по перемирию в Украине мы анализировали в отдельном материале.