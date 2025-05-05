На войне в Украине погиб Лео Аланд, 20-летний сын финского политика Юрки Аланда из правой партии "Истинные финны".

Об этом сообщает телеканал Yle.

Юрки Аланд рассказал, что Лео решил поехать добровольцем в Украину во время службы в армии. Семья была против этого, но молодой человек не послушал родителей, о чем позже сожалел.

Подписав контракт и пройдя обучение, он понял, что не выдержит в армии. Но попытки разорвать контракт и вернуться домой провалились, поскольку минимальный срок службы по контракту составляет шесть месяцев. Юрки рассказал журналистам, что у Лео к тому же отбирали паспорт и ограничивали использование телефона.

"Я жив. И, честно, это было жесткое столкновение с реальностью. Здесь очень тяжело. Я точно не хочу оставаться здесь надолго. Наверное, это была ошибка, ехать сюда. Я знаю, что этот опыт сделает меня сильнее, но психологически здесь очень тяжело, и я просто стараюсь держаться. Иногда сам не знаю, что я здесь делаю", — писал Лео родным из Украины в мессенджере.

Отец тоже пытался вернуть сына, обращался в МИД, но безуспешно. Через четыре месяца он получил от сослуживцев Лео известие о гибели сына.

СМИ приводят подробности смерти финна: Лео проходил службу в 10-й штурмовой бригаде ВСУ "Эдельвейс", которая в апреле пыталась контратаковать возле села Двуречная под Купянском. При ударе российского дрона Аланд и еще один доброволец из Новой Зеландии Шан-Ле Кернс получили тяжелые ранения. Аланд застрелил своего товарища, чтобы избавить его от мучений, а затем свел счеты с жизнью.

Официально Лео считается пропавшим без вести. Отец заявляет, что тело молодого мужчины бросили на поле боя.

В МИД Финляндии выразили обеспокоенность из-за отсутствия возможности у иностранцев расторгнуть заключенные с ВСУ контракты.

На днях сообщалось, что на фронте в Украине погиб сын замдиректора ЦРУ, воевавший за РФ.

Между тем в апреле центрам рекрутинга разрешили привозить иностранцев для того, чтобы они воевали в рядах ВСУ.