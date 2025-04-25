На фронте в Украине погиб сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс, который воевал за РФ в составе полка ВДВ. Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Важные истории".

Его мать Джулиан Галлина Глосс закончила Военно-морскую академию США, более 30 лет работала в сфере разведки, служила в ВМС США, занимала различные должности в армии, а последние шесть лет работала в ЦРУ, где в феврале 2024 года стала заместителем директора по цифровым инновациям. Отец - Ларри Глосс тоже ветеран Военно-морских сил США, участвовал во вторжении в Ирак, а сейчас возглавляет структуру, создающую программное обеспечение для безопасности американского правительства и других стран НАТО.

Его семья рассказала в некрологе, что 21-летний американец стал хиппи, путешествовал по миру, строил дома в Гондурасе, восстанавливал здания в Турции, разрушенные землетрясениями, был эко-активистом, публично поддерживал Украину.

Однако затем его взгляды поменялись.

В 2023 году он решил поехать в Крым на встречу хиппи-движения "Радужной семьи". В соцсетях писал, что хочет получить гражданство РФ, оформил российскую визу.

"Я эколог. Я хочу помочь создать инфраструктуру в России и связанных с ней странах, которые круглый год выращивают продукты питания. Это поможет стабилизировать цены на продовольствие в течение всего года. И в целом, снизить инфляцию цен на продукты", - говорит Глосс.

Затем обзавелся флагом СССР, создал аккаунт VK, подписался на группы про Ленина, Сталина и коммунизм и постил видео с Путиным.

Он оказался во Владикавказе, а затем и в Москве, посетил музыкальный фестиваль.

В РФ он испытывал финансовые проблемы, потому что не мог перевести деньги из США. Незадолго до окончания визы искал жилье в Вене и Братиславе, а затем внезапно запись с его данными появилась в базе ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы), где его адресом был указан пункт вербовки на контракт на улице Яблочкова, а "квартирой" - кабинет медосвидетельствования под номером 302.

Выяснилось, что он начать жить в тренировочном центре "Авангард" в Подмосковье. Через примерно 14 дней оказался в воинской части в Рязани.

Он писал, что "работает" в России, чтобы накопить денег, получить паспорт и поехать путешествовать по Африке. Вскоре после этого он оказался на фронте в составе 137-го полка ВДВ РФ, а 4 апреля 2024 года погиб во время штурма в Донецкой области под Раздоловкой и Веселым, о чем сообщила его семья в некрологе.

Война в Украине идет 1157-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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