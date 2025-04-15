Кабинет министров расширил полномочия Центра рекрутинга иностранцев, разрешив доставлять иностранцев и лиц без гражданства для службы в ВСУ по контракту.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в положение... о центрах рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. Расширены полномочия Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства, центров рекрутинга Вооруженных сил и территориальных центров комплектования и социальной поддержки по осуществлению мероприятий, связанных с перевозкой кандидатов на прохождение военной службы из числа иностранцев и лиц без гражданства с территории иностранных государств на территорию Украины, а также мероприятий по связанным с ними электронной системе закупок", - сказано в публикации.

То есть центры рекрутинга смогут привозить добровольцев из-за границы, а также обеспечивать им проживание и питание в Украине.

"Расходы на это будут покрываться из госбюджета — из средств Минобороны, Нацгвардии или Госспецтрансслужбы", - написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Иностранцы давно воюют в Украине добровольцами. Так, в январе расследование CNN выяснило, что за последние полгода резко возросло количество погибших американцев на войне в Украине.

А в ноябре прошлого года приводились данные, согласно которым минимум 10 граждан Германии погибли на войне в Украине.