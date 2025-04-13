За два месяца действия "Контракт 18-24 лет" их подписало менее 500 человек, несмотря на то, что заявок было много.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса в интервью "BIHUS Info".

"Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше. Потому что это до 500 человек. Хотя заявок было очень много", - сказал Палиса.

"Человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Где-то родители влияют, где-то подумали: "Тут скоро будет мир - дружба - помидоры, не надо", разные причины бывают", - объяснил он причины такой статистики.

Напомним, Кабинет министров принял постановление о внедрении этих контрактов ещё 11 февраля.

Их позиционировали как способ привлечь в армию молодых людей, которые по возрасту не подпадают под мобилизацию.

Помимо крупных выплат, контракт предусматривает демобилизацию через год и право выезда за границу.

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