Ряд руководителей украинских высших учебных заведений на этой неделе получили звонки от людей, которые представились сотрудниками ТЦК и требовали предоставить списки студентов мужского пола старше 18 лет.

Об этом "Стране" сообщили источники в университетской среде.

По информации источников, звонившие мотивировали необходимость передачи таких списков "возможной подготовкой к снижению мобилизационного возраста".

В то же время источники не исключают, что это могло быть российское ИПСО или просто чей-то телефонный "развод", потому как обычно ТЦК свои запросы присылает в письменном виде.

Источники обращают внимание на то, что, в любом случае, требования к руководителям вузов предоставить такие списки являются незаконными.

В январе 2025 года Верховная Рада приняла изменения к закону о военной службе, которыми освободила учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности от обязанности ежегодно подавать в соответствующие ТЦК списки граждан, подлежащих взятию на воинский учет.

Законопроект был разработан Кабинетом министров, и вступил в силу 15 января 2025 года.

Таким образом, в настоящее время на вузы возлагается обязанность ведения воинского учета и информационная и информационно-техническая поддержка и содействие прибытию граждан в ТЦК. А требование предоставлять ТЦК списки студентов мужского пола старше 18 лет к их обязанностям не относится.

Недавно в Вооруженных силах Украины заявили, что с помощью цифровизации необходимо установить, где находятся все военнообязанные украинцы, подлежащие мобилизации, чтобы призывать по 30 тысяч человек в месяц.

При этом украинские суды при рассмотрении дел о мобилизации изучают, уведомляли ли ТЦК и СП военнообязанных должным образом. Для этого они учитывают данные трекера "Укрпочты".