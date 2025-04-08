Верховна Рада Украины создала временную следственную комиссию (ВСК) для выявления нарушений в ходе мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Руслан Горбенко в эфире национального телемарафона.

По его словам, решение принято на фоне многочисленных жалоб граждан по поводу незаконных действий ТЦК и запроса на усиление контроля за мобилизационными процессами.

"Депутаты действительно выполняют свою контролирующую функцию, обращаются в правоохранительные органы и в принципе, давайте так откровенно, вызывают некоторых фигурантов на допросы. В отличие от специальных комиссий, ВСК имеет полномочия инициировать следственные действия и способствовать привлечению к ответственности причастных к нарушениям", – заявляет нардеп.

Напомним, Дмитрий Лубинец опубликовал список главных злоупотреблений ТЦК в Украине.

Первым пунктом следуют физическое насилие и случаи избиения граждан, когда группы военкомов силой задерживают мужчин на улицах, в торговых центрах, возле метро. Вторым указано провоцирование ДТП для задержания велосипедистов и мотоциклистов.

Ранее омбудсмен опроверг слова нардепа Фёдора Вениславского, который заявил, что военкомов сурово наказывают за нарушение прав человека.