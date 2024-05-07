Народный депутат Федор Вениславский утверждает, что работников ТЦК наказывают за нарушение прав человека и права на собственность.

Об этом нардеп заявил в эфире телеканала "Киев-24".

В частности, Вениславский сказал, что если в действиях представителей ТЦК есть признаки уголовного или административного правонарушения, то они будут регистрироваться и расследоваться правоохранительными органами.

Также он отметил, что уже было немало случаев, когда после расследований работников ТЦК, нарушивших права человека, отправляли в боевые подразделения.

При этом ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец констатировал, что по-настоящему военкомов за превышение полномочий никто не наказывает.

"Меня информируют, что открытое дисциплинарное производство, на кого-то наложили административное взыскание. Но я не вижу даже по максимально позорным случаям реального наказания", - заявлял Лубинец.

По его словам, ситуацию "не хотят доводить до какого-то реального военного наказания, потому что это по-разному может трактоваться".

Ранее мы рассказывали, что в Саксаганском ТЦК Кривого Рога умер 44-летний военнообязанный. По словам его родственников, мужчину могли избить. Между тем в ТЦК им заявили, что причина смерти мужчины – эпилептический приступ.

Сегодня ТЦК официально заявил о приступе эпилепсии у мужчины. Однако его мать не верит военкомам и требует хотя бы показать ей тело сына.