Вениславский заявил, что военкомов сурово наказывают за нарушение прав человека. Омбудсмен опровергает
Народный депутат Федор Вениславский утверждает, что работников ТЦК наказывают за нарушение прав человека и права на собственность.
Об этом нардеп заявил в эфире телеканала "Киев-24".
В частности, Вениславский сказал, что если в действиях представителей ТЦК есть признаки уголовного или административного правонарушения, то они будут регистрироваться и расследоваться правоохранительными органами.
Также он отметил, что уже было немало случаев, когда после расследований работников ТЦК, нарушивших права человека, отправляли в боевые подразделения.
При этом ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец констатировал, что по-настоящему военкомов за превышение полномочий никто не наказывает.
"Меня информируют, что открытое дисциплинарное производство, на кого-то наложили административное взыскание. Но я не вижу даже по максимально позорным случаям реального наказания", - заявлял Лубинец.
По его словам, ситуацию "не хотят доводить до какого-то реального военного наказания, потому что это по-разному может трактоваться".
Ранее мы рассказывали, что в Саксаганском ТЦК Кривого Рога умер 44-летний военнообязанный. По словам его родственников, мужчину могли избить. Между тем в ТЦК им заявили, что причина смерти мужчины – эпилептический приступ.
Сегодня ТЦК официально заявил о приступе эпилепсии у мужчины. Однако его мать не верит военкомам и требует хотя бы показать ей тело сына.