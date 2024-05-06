В Саксаганском ТЦК Кривого Рога умер 44-летний военнообязанный. По словам его родственников, мужчину могли избить.

Об этом пишет криворожское издание "На часi".

Как сообщается в заметке, мужчин по имени Артем попал в Саксаганский ТЦК, где, по словам родственников, проходил ВВК и готовился на отправку в учебный центр.

Вечером 5 мая в ТЦК приехала мать Артема, отдала документы и должна была снять в банкомате наличные деньги для приобретения экипировки своему сыну, но уже через некоторое время женщине сообщили о его смерти.

По поводу происшествия полиция официально ничего не комментирует. Как рассказали родственники погибшего, в ТЦК им заявили, что причина смерти Артема – эпилептический приступ. Однако, пишет издание, дочь, жена и мать Артема в эту версию не верят.

Ранее мы сообщали, что умершему спортивному журналисту Артему Франкову пришла повестка в армию.

Также мы рассказывали, как 49-летний житель Чертковского района умер после приступа эпилепсии в ТЦК. Полиция Тернопольской области и спецпрокуратура начали проверку смерти.