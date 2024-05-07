Появился официальный комментарий ТЦК Кривого Рога о смерти мужчины на их территории.

Сообщается, что умер он 5 мая на территории Саксаганского ТЦК "в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья" с "признаками эпилептического приступа".

Скорая приехала, но констатировала смерть мужчины без признаков физического воздействия.

По факту смерти гражданина продолжаются следственные действия правоохранительных органов, до завершения которых просим воздержаться от эмоциональных и непроверенных заявлений.

Напомним, в Саксаганском ТЦК Кривого Рога умер 44-летний военнообязанный. По словам его родственников, мужчину могли избить. Как рассказали родственники погибшего, в ТЦК им заявили, что причина смерти Артема – эпилептический приступ.

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