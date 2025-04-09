С помощью цифровизации необходимо установить, где находятся все военнообязанные украинцы, подлежащие мобилизации, чтобы призывать по 30 тысяч человек в месяц.

Об этом в интервью "Левому берегу" заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Журналист спросила его, как привлечь в армию 6 миллионов мужчин, которые не обновили свои данные в ТЦК.

"В первую очередь, нужна цифровизация. Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся", - ответил главком.

При этом Сырский согласился с названным Владимиром Зеленским показателем необходимого количества призывников в 30 тысяч человек в месяц.

"Президент озвучил цифру, которую он озвучил. И это действительно та цифра, которой мы должны придерживаться", - отметил он.

По словам главкома, РФ ежемесячно увеличивает численность своих вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников, которые добровольно идут на войну из-за денег.

"С начала агрессии противник увеличил свою группировку в пять раз. Ежемесячно они увеличивают на 8–9 тысяч, за год это выходит 120–130 тысяч. На 1 января 2025 года в России было 603 тысячи военных, сегодня уже 623 тысячи", - сказал он.

Напомним, Зеленский в интервью журналу Economist говорил, что в течение 2024 года ВСУ получали пополнение по 30 тысяч человек ежемесячно.

В свою очередь командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что Украина частично решила проблему нехватки войск.