Вворужённые силы Украины (ВСУ) получали пополнение по 30 тысяч человек ежемесячно в течение 2024 года.

Об заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналу Economist.

Верховный главнокомандующий отметил, что "это было много". Моральный дух военных, по его словам, в течение прошедшего года был разным – то поднимался, то падал.

"У нас есть проблемы. Люди очень разные. Есть люди, которые очень патриотичны, а есть люди, которые не патриотичны. И так всегда происходит во всем мире и так происходит во время войны во всех армиях мира. Я не думаю, что мы особенные или исключительные [...]. Люди устают. Эти настроения идут волнами. Долгая война, конечно. Энергия угасает. Люди... это жизнь [...]. И вы думаете, что у русских нет таких же проблем? Так не бывает. Так не бывает. Я думаю, у них очень серьёзные проблемы. Их просто убивают, если они их [высшее командование] не слушают [...]. Мы никогда не будем поступать подобным образом. Никогда. Потому что иначе за что мы воюем? Это просто невозможно. Вот и всё. И у нас нет таких строгих законов, как в России. И, несмотря на военное положение, наша политика намного мягче, несмотря ни на что", – сказал Зеленский британскому журналисту.

Ранее Зеленский говорил, что Украина мобилизует достаточное количество мужчин старше 25-ти лет.

Война в Украине идет 1085-й день. Последние новостями с главными событиями 12 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщал, что ВСУ оттеснили россиян под Покровском на Донетчине, а неприятелю удалось продвинулись в Курской области у юго-западного фланга украинского плацдарма. Также российская армия продвинулась к северо-западу от Великой Новосёлки и в районе Андреевки к западу от Курахово в Донецкой области.

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