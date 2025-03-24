Украинские суды при рассмотрении дел о мобилизации изучают, уведомляли ли ТЦК и СП военнообязанных должным образом. Для этого они учитывают данные трекера "Укрпочты".

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, проанализировав несколько судебных решений.

Например, Восьмой апелляционный административный суд установил, что повестка была возвращена из-за "отсутствия адресата по указанному адресу" 15 октября 2024 года, тогда как ТЦК вызвали мужчину на 14 октября того же года. Поэтому суд пришел к выводу, что мужчина не был оповещен надлежащим образом.

А Третий апелляционный административный суд 28 февраля 2025 года установил, что повестка была возвращена в связи с "отсутствием адресата" по указанному адресу, но доказательств осведомленности мужчины о наличии почтовой отправки не было предоставлено, а суд таковых не установил. Согласно графику работы отделения "Укрпочты", в день прибытия почтового отправления (пятницу) отделение не работало, в субботу работало всего 4 часа, в воскресенье и понедельник не работало, а уже во вторник отправление вернулось обратно в ТЦК.

В обоих случаях штраф ТЦК был отменен. При этом оба мужчины в принципе не подлежали мобилизации (один имел отсрочку, другой – пожизненную инвалидность), но суды изучали конкретно соблюдение процедуры оповещения.

Напомним, если в течение 3 рабочих дней после информирования отделением почтовой связи адресат не является для получения рекомендованного письма с отметкой "Повестка ТЦК", работник объекта почтовой связи делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", которая заверяется его подписью с проставлением оттиска почтового устройства, порядок использования которого устанавливается назначенным оператором почтовой связи, и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо отправителю.

Подобные случаи, когда лицо фактически не было уведомлено, не являются редкостью. О том, что мужчины узнают о наложении на них штрафа, хотя их не уведомляли о необходимости явки в ТЦК или они вообще не подлежат мобилизации, свидетельствуют и сообщения в социальных сетях.

В январе мы писали о том, что только 12% уклонявшихся от заочных повесток получили штрафы. В ТЦК объяснили, что выписывать штрафы для них слишком дорого, поэтому они продолжают ловить людей на улице.

При этом заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук заявляла, что ТЦК и СП не должны штрафовать и объявлять в розыск ограниченно пригодных к военной службе граждан, которые не успевают повторно пройти военно-врачебную комиссию.