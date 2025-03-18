Украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, смогут стать на воинский учёт без посещения ТЦК и прохождения ВВК.

Такой законопроект анонсировала заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

По ее словам, Министерство обороны в недельный срок внесет проект постановления, согласно которому граждане в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут стать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК. Сейчас это разрешено гражданам от 18 до 25 лет.

Ранее сообщалось, что украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине.

Также мы писали, что в Министерстве национального единства обещали не принимать принудительных мер для возвращения украинцев из-за границы.

Война в Украине идет 1119-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные пишут, что россияне попытаются в Сумской области перекрыть трассу на Суджу, чтоб отрезать пути отступления ВСУ из плацдарма в районе Гоголевки. В Минобороны Украины опровергли окружение ВСУ в Курской области. Активизировался фронт к западу от Орехово Запорожской области и к востоку от бывшего Каховского водохранилища.

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