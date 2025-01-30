За последние полгода резко возросло количество погибших американцев на войне в Украине. Об этом говорится в расследовании CNN.

По данным телеканала, всего более 20 американских добровольцев пропали без вести на передовой в Украине. За последние шесть месяцев тела по меньшей мере пяти не удалось забрать с поля боя. В пятницу двое были репатриированы Россией в Украину.

Цифра растет, потому что "иностранцы срочно заполняют бреши в ослабленной обороне страны".

Выживший американец с позывным Реднек рассказал, как двое его сограждан погибли под Покровском в конце сентября в ходе "миссии с ограниченными шансами на успех". Американцы и украинцы должны были взорвать мост возле Новогродовки, но их атаковал дрон. Бойцы сказали командирам по рации, что будут отступать, но получили приказ продолжать. Им сказали, что эвакуация невозможна в ближайшие сутки. Украинцы также погибли в этой миссии.

По словам Реднека, некоторые офицеры давали иностранцам и украинцам равные задания, другие же "могут продать тебя и убить так же быстро". Он возложил вину за потери в своей бригаде на "плохого офицера... который не видел разницы между людьми. Это было мясо для мясорубки, и он просто посылал тех, кого мог поймать".

Война в Украине идет 1072-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 января 2025 года в обновляемом онлайне.