Иностранные добровольцы, воюющие в составе Вооружённых сил, смогут получить гражданство Украины вместе с семьями.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, Кабмин уже принял для этого несколько постановлений.

"Более того, все документы, которые есть у этих граждан, и виды на временное проживание в Украине, они все действительны, даже если сроки вышли. Я уверен, что эти граждане других стран, участвовавшие в вооруженном отпоре российской армии, все они получат, если будет такое желание, украинское гражданство", - сказал министр.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать процедуру, чтобы иностранцы смогли получать гражданство Украины за службу в ВСУ.

Между тем украинцев, получивших паспорт РФ, могут лишить гражданства Украины, согласно законопроекту о множественном гражданстве, представленном Зеленским. Кроме этого, законопроект определяет категория людей, которые не смогут получить украинское гражданство из соображений нацбезопасности.

Мы также сообщали, что после принятия закона о множественном гражданстве его обладатели не смогут покинуть Украину при военном положении.