Индия просит Россию позволить своим гражданам, заключившим контракты с российской армией, уволиться ещё до окончания сроков контрактов.

Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, сообщает "Радио Свобода".

По словам Джайсвала, некоторое количество индийцев служат по контракту в зоне боевых действий на "вспомогательных работах".

Джайсвал рассказал, что посольство Индии в Москве следит за судьбой индийцев в российской армии и ведёт с властями России переговоры об их досрочном увольнении. Число таких контрактников он не уточнил.

По сообщению Reuters, ранее индийские источники называли цифру примерно в 100 человек.

Представитель МИД призвал индийских граждан "быть осторожными и оставаться в стороне от этого конфликта".

Ранее мы рассказывали, что власти Непала призвали Россию прекратить вербовку своих граждан на войну в Украине.

По данным CNN, Россия завербовала почти 15 тысяч непальцев на войну в Украине.

Также сообщалось, что Россия пытается вербовать на войну в Украине иностранных мигрантов, которых не пустили в Финляндию.